Teilhabe steht im Mittelpunkt

"Was für eine tolle Auszeichnung! Ich freue mich riesig für alle, die Jahr für Jahr mit so viel Herzblut und Engagement Teil unserer Kieler-Woche-Familie sind", sagt Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros. Ob auf der Förde, vor den Bühnen oder beim Bummel zwischen Kiellinie und Hörn: Das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen die Kieler Woche miterleben können. Dafür bringen Vereine, Ehrenamtliche und viele Partner ihre Ideen ein und packen mit an.

Im Mittelpunkt der Kieler Bewerbung standen die zahlreichen Teilhabeangebote auf dem Wasser und an Land:

Bei ausgewählten Konzerten machen Gebärdensprachdolmetscher die Musik für gehörlose Besucher zugänglich.

Fahrradrikschas bringen Menschen, die zu Fuß nur eingeschränkt mobil sind, über das Festgelände.

Wer die Kieler Woche mit Unterstützung besuchen möchte, kann einen Begleitservice nutzen.

Auch auf dem Wasser gibt es Möglichkeiten zum Mitmachen: So können Rollstuhlfahrer Regatten auf der Förde begleiten und Menschen mit Sehbehinderung an Segelworkshops teilnehmen.

Das Kieler-Woche-Büro entwickelt das Teilhabeprogramm gemeinsam mit Vereinen, sozialen Einrichtungen, Ehrenamtlichen und Sponsoren stetig weiter. Allein 2025 wurden mehr als 20 Projekte umgesetzt.

Vorbild für andere Veranstaltungen