Kieler Woche gewinnt den deutschen Tourismuspreis 2026
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Die Kieler Woche hat den Deutschen Tourismuspreis 2026 gewonnen. Der Deutsche Tourismusverband zeichnete Kiel am 19. November 2026 zum Abschluss des Deutschen Tourismustages in Leipzig mit dem ersten Preis aus. Mit der Bewerbung "Kieler Woche – Gemeinsam Vielfalt leben" setzte sich Kiel in einem Feld von 57 Bewerbungen aus ganz Deutschland durch.
Teilhabe steht im Mittelpunkt
"Was für eine tolle Auszeichnung! Ich freue mich riesig für alle, die Jahr für Jahr mit so viel Herzblut und Engagement Teil unserer Kieler-Woche-Familie sind", sagt Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros. Ob auf der Förde, vor den Bühnen oder beim Bummel zwischen Kiellinie und Hörn: Das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen die Kieler Woche miterleben können. Dafür bringen Vereine, Ehrenamtliche und viele Partner ihre Ideen ein und packen mit an.
Im Mittelpunkt der Kieler Bewerbung standen die zahlreichen Teilhabeangebote auf dem Wasser und an Land:
- Bei ausgewählten Konzerten machen Gebärdensprachdolmetscher die Musik für gehörlose Besucher zugänglich.
- Fahrradrikschas bringen Menschen, die zu Fuß nur eingeschränkt mobil sind, über das Festgelände.
- Wer die Kieler Woche mit Unterstützung besuchen möchte, kann einen Begleitservice nutzen.
- Auch auf dem Wasser gibt es Möglichkeiten zum Mitmachen: So können Rollstuhlfahrer Regatten auf der Förde begleiten und Menschen mit Sehbehinderung an Segelworkshops teilnehmen.
Das Kieler-Woche-Büro entwickelt das Teilhabeprogramm gemeinsam mit Vereinen, sozialen Einrichtungen, Ehrenamtlichen und Sponsoren stetig weiter. Allein 2025 wurden mehr als 20 Projekte umgesetzt.
Vorbild für andere Veranstaltungen
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Die Jury hob dabei hervor, dass viele der Kieler Angebote auch bei anderen Veranstaltungen eingesetzt werden können. "Die Kieler Woche zeigt eindrucksvoll, wie Inklusion bei einer Großveranstaltung gelebt werden kann", betont DTV-Geschäftsführer und Jurymitglied Norbert Kunz. Für ihn steht Kiels Segel- und Sommerfestival für "ein vorbildliches Zusammenspiel von Stadt, Ehrenamt und Sponsoren, das Maßstäbe setzt und zur Nachahmung ermutigt."
Der Deutsche Tourismuspreis wurde zum 22. Mal verliehen. Mit dem bundesweiten Innovationspreis würdigt der DTV jährlich Ideen und Konzepte, die den Tourismus in Deutschland weiterentwickeln. Eine Jury aus Tourismusexperten und -experinnen hatte im Oktober fünf Bewerbungen für das Finale ausgewählt. In die Bewertung flossen neben Innovationskraft und Zukunftsorientierung auch soziale, ökonomische und ökologische Kriterien ein.
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