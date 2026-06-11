Wie erreicht ihr die Kieler Woche am besten?

Öffentliche Verkehrsmittel sind eure erste Wahl. Mit Bahn, Bus und Fähre kommt ihr bequem und stressfrei ans Ziel. Zur Kieler Woche gibt es verstärkte Verbindungen – etwa auf der Strecke Lübeck–Kiel. Der KiellinienExpress pendelt zwischen Hauptbahnhof und Reventloubrücke und bringt euch direkt zu den Eventarealen.

Ein besonderes Angebot: das Kieler-Woche-Ticket. Für 14,- Euro nutzt ihr 10 Tage lang Bus und Bahn im Stadtgebiet, für 31,- Euro sind auch die Fördeschiffe inklusive.

Wo könnt ihr während der Kieler Woche parken?

Falls ihr doch mit dem Auto anreist, plant genügend Zeit ein. In der Stadt sind zeitweise zehnmal so viele Menschen unterwegs wie sonst. Parkhäuser und Parkplätze findet ihr auf kiel.de/parken – dort seht ihr sogar die aktuelle Auslastung.

Welche Straßen sind gesperrt?

Zur Sicherheit aller Gäste gelten zeitweise Straßensperren. Rund um Rathausplatz und Düsternbrooker Weg sowie in der Innenstadt sind LKW ab 3,5 Tonnen gesperrt – wochentags ab 17.00 Uhr, am Wochenende ab 12.00 Uhr.

Der Lieferverkehr darf täglich bis 11.00 Uhr auf die Eventareale. Die Zufahrt zum Düsternbrooker Weg ist nur von der Reventlouallee aus möglich. Anwohner benötigen keinen Passierschein, sollten aber mit Einschränkungen rechnen.

Wie reist ihr mit dem Fahrrad an?

Fahrradfahren ist super – mit kleinen Einschränkungen. Im Düsternbrooker Weg sind in der Woche ab 17.00 Uhr und am Wochenende ab 12.00 Uhr keine Fahrräder, E-Roller und E-Scooter erlaubt. Dafür gibt es fünf bewachte Fahrradparkplätze mit rund 1.250 Stellplätzen – kostenfrei und zentral gelegen.

Ihr findet sie am Hiroshimapark, beim Finanzministerium, im Schlossgarten und an der Krusenkoppel. Öffnungszeiten: täglich 12.00 bis 0.30 Uhr. Die Sprottenflotte bietet euch Leihräder, E-Scooter stehen im gesamten Stadtgebiet bereit.

Ihr plant euren nächsten Ausflug? Auf kiel-magazin.de findet ihr viele weitere Tipps für unvergessliche Erlebnisse im Norden.