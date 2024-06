Kieler Woche 2024 startet mit Sonnenschein und guter Stimmung

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer zeigte sich sehr zufrieden mit dem gelungenen Start: "Das erste Wochenende hatte alles zu bieten, was wir an der Kieler Woche lieben: spannende Regatten, mitreißende Konzerte, fröhliche Partystimmung und ganz viele kleine Momente." Er freute sich besonders, dass das angepasste Sicherheitskonzept an den ersten Abenden sehr gut funktioniert hat. Zu den Höhepunkten gehörte die offizielle Eröffnung auf der Rathausbühne. Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig und Holstein-Kiel-Legende Fin Bartels gaben gemeinsam mit dem Typhon das Startsignal "Leinen los!". Auch Kieler, die sich ehrenamtlich in der Geflüchtetenhilfe engagieren, wurden persönlich geehrt und gedankt.

In Schilksee erlebten die Aktiven einen gelungenen Segelauftakt bei kräftigem Wind. Erste Höhepunkte setzten die Wettkämpfe in den olympischen Segeldisziplinen sowie die Aalregatta von Kiel nach Eckernförde. Das Open Ship der Marine erwies sich als echter Publikumsmagnet – 11.200 Gäste kamen alleine am Sonnabend, um die internationalen Schiffe aus nächster Nähe zu sehen. Auf den Kieler-Woche-Bühnen standen bereits musikalische Topacts wie Malik Harris, Leony, Patrice und Konstantin Wecker. Viele Konzerte wurden von Gebärdendolmetschenden begleitet. Familien und Kinder feierten unter dem Motto "Reise durch die Zeit" das 50. Jubiläum der Spiellinie. Auch das Hoftheater im Hiroshimapark nahm die jungen Gäste mit auf fantasievolle Reisen. Drei Persönlichkeiten wurden am Sonntag mit dem Weltwirtschaftlichen Preis ausgezeichnet. Das Internationale Städteforum endete ebenfalls am Sonntag. Delegationen aus Kiels Partnerstädten beschäftigten sich in diesem Jahr mit dem Thema Wohnraum.

Zum Abschluss des Auftaktwochenendes wurden am Sonntagabend neben den Kieler-Woche-Besuchern auch jede Menge Fußballfans erwartet. Public Viewing des Spiels Schweiz – Deutschland gab es an verschiedenen Orten in der Stadt, auf der Fördebühne an der Kiellinie und am Bootshafen. Quelle: Landeshaupstadt Kiel

