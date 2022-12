Kieler Weihnachtsmärkte enden

Bis Freitag, 23. Dezember 2022, sind die Stände auf dem Holstenplatz und dem Asmus-Bremer-Platz geöffnet, ebenso im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz und auf dem Bernhard-Minetti-Platz. Am letzten Tag ist auf dem Holstenplatz spätestens um 21.00 Uhr Marktschluss, denn viele Händler:innen beginnen rechtzeitig mit dem Abbau und wollen Heiligabend zu Hause sein.

An diesem Wochenende ist auf dem Holstenplatz und Asmus-Bremer-Platz noch einmal viel Programm für die Kinder geplant: Am Samstag, 17. Dezember 2022, spielt die die Dithmarscher Puppenbühne um 14.00, 15.00 und 16.00 Uhr in der Holstenstraße in Höhe Schevenbrücke.

Zwischen den Vorführungen gibt es ein kostenloses Kinderschminken. Und auch am vierten Adventssonntag, 18. Dezember, schaut der Weihnachtmann von 15.00 bis 17.00 Uhr vorbei und verteilt Süßigkeiten.

Außerdem gibt es am Sonntag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr ein gemeinsames Adventssingen mit dem Kieler Blechbläserensemble.

Auf dem Asmus-Bremer-Platz gehen die weihnachtlichen Genüsse in die Verlängerung. Dort bleiben die Stände noch bis zum Freitag, 30. Dezember 2022 geöffnet.

Die Öffnungszeiten: Heiligabend 11.00 bis 14.00 Uhr; 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen; 27. und 28. Dezember 11.00 bis 20.00 Uhr; 29. und 30. Dezember 11.00 bis 21.00 Uhr. Es steht den Standbetreiber:innen frei, bei Bedarf eine Stunde länger offen zu halten.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel