Kieler Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz

Wann? 27. November bis 23. Dezember 2023, täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr (Fr und Sa bis 22.00 Uhr) Wo? Kieler Rathausplatz Eintritt: frei

Märchenzeit mit Ki(e)lian

Besonderen Wert legt das Weihnachtsdorf in diesem Jahr auf Attraktionen für Kinder. Wichtel "Ki(e)lian" wird nicht nur täglich um 16.00, 18.00 und 19.30 Uhr mit seinen Rentieren Richtung Rathausturm fliegen, sondern auch vorlesen. Direkt nach dem ersten Flug wird der Wichtel ein Märchen aus seiner skandinavischen Heimat erzählen.

Glockenspiel mit Wichtelparade

Die Phantasiegeschöpfe aus der nordischen Sagenwelt tummeln sich zudem als echte Neuheit pauch andernorts auf dem Weihnachtsmarkt. Die kessen Kerlchen zieren eine überdimensionale Spieluhr, die auf dem Dach einer Hütte am Eingangstor installiert ist. Jeweils zur vollen Stunde drehen sie ihre Runden, und damit sie nicht vom rechten Weg abkommen, hängt sich Hein Daddel, das Zebra-Maskottchen des THW Kiel, an ihre Fersen.

Die schönste Nachricht soll alle erreichen

Wichtel sind vor allem in der Weihnachtszeit als heimliche Überbringer von Geschenken bekannt. Das Kieler Weihnachtsdorf erweitert diesen Gedanken um gute Nachrichten: Jeden Tag feiert das ganze Dorf die Ankunft von neugeborenen Kindern, die in den Krankenhäusern der Stadt gerade zur Welt gekommen sind. Per Lautsprecher wird die schönste aller Neuigkeiten verkündet und natürlich auch klangvoll gefeiert.

Von den Tannenspitzen des Waldes werden kleine Wichtel blitzen

All das und noch viel mehr können die Gäste des Weihnachtsdorfes bei ihrem Bummel durch die kleine, nordisch inspirierte Welt erleben. Auf etwa 3.000 qm heißt es Schauen, Schlemmen Shoppen und Verweilen im liebevoll und handwerklich aufwändig gestalteten Ambiente.

Inmitten dieser Szenerie erhebt sich zum zweiten Mal der urige Wichtelwald, in dem man an Stehtischen gemütlich Glühwein und Punsch trinken und ein bisschen schnacken kann. Allüberall von den Tannenspitzen sieht man hier – natürlich - kleine Wichtlein blitzen...

Von Spanferkel bis Kieler Sprotte: Köstliches für Kehle und Gaumen

Nicht nur hier, sondern in vielen Hütten warten köstlichere Leckereien auf die Besucherinnen und Besucher. Zum Gaumenschmaus gehören unter anderem Holsteiner Schinken, Spanferkel, die berühmte Thüringer Bratwurst, heiße Maronen, gebrannte Mandeln und natürlich Kieler Sprotten und Backfisch frisch von der Küste. Nicht zu vergessen die Evergreens der Forstbaumschule.

Stilechte Drinks zum Weihnachtsmarktvergnügen sind der Winzer Glühwein, Feuerzangenbowle, alkoholfreier Punsch oder nordische Dauerbrenner wie Glögg. Dafür erreichtet das Weihnachtsdorf wieder heimelige Hütten wie das Glögghus oder die Feuerzangenbowle.

Feine Geschenke, feines Handwerk

Handwerkliche Kunst trifft beim Shopping auf weihnachtliche Klassik. Erneut baut mit "Käthe Wohlfahrt" der Marktführer für feinste Dekorationen sein großes Kiel-Haus auf. Kreatives und handgearbeitetes Spielzeug findet sich im Weihnachtsdorf ebenso wie erlesener Schmuck, exotische Gewürze oder Seifen und Kerzen.

Das Publikum kann sich auf viele Inspirationen freuen. Vielleicht drehen sich die Gedanken da schneller, wenn man eine Runde Karussell fährt. In bester Tradition lädt Toni Schleiffer wieder zu einer Fahrt auf dem historischen, über 100 Jahre alten Pferdekarussell ein.

Daten und Fakten auf einen Blick