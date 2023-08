Zentralbücherei: Spielentwickler:innen zeigen neue Spiele

Wann? Samstag, 2. September 2023, von 14.00 bis 18.00 Uhr Wo? Zentralbücherei Eintritt: frei

"Kiel spielt!" – so lautet am Sonnabend, 2. September 2023, das Motto in der Zentralbücherei im Neuen Rathaus. Von 14.00 bis 18.00 Uhr können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der Spielewelt werfen. Dann zeigen mehrere Spielentwickler:innen neueste Erfindungen, aber auch noch nicht erhältliche Prototypen.

Spiele-Fans können alle Gesellschaftsspiele nach Lust und Laune ausprobieren. Mit dabei sind unter anderem Holstein-Spiele, RK Spiele, Fyrnwest Games, Skitter Games und DK Spiele.

Die Entwickler:innen stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Der Diplom-Sozialpädagoge und Spieleleiter Markus Böttcher gestaltet die Veranstaltung.

Gesellschaftsspiele sind ein Ausleihrenner in der Bücherei und bei verschiedenen Altersgruppen beliebt. Eine Jury nominiert jährlich die besten Spiele und auf Spielemessen werden regelmäßig die neuesten Trends vorgestellt. Wer hinter den Spielen steckt und wie aus einer Idee ein Spielerlebnis wird, möchte diese Veranstaltung zeigen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel