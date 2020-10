Sieben Kieler Sporthallen wegen nicht ausreichender Lüftung gesperrt

Es gibt Kieler Sporthallen, die innenliegend gebaut sind, und in denen daher keine ausreichende Belüftung sichergestellt werden kann. Darum müssen einige der Hallen nun für den Schul- und Vereinssport gesperrt werden. Betroffen sind folgende sogenannte Dunkelsporthallen: Dreifeldsporthalle Gemeinschaftsschule Friedrichsort, Dreifeldhalle Grundschule Holtenau, Dreifeldhalle Radsredder, Dreifeldhalle Iltisstraße, Dreifeldhalle Sportzentrum Elmschenhagen (alte Halle) sowie beide Dreifeldsporthallen am Bildungszentrum Mettenhof.



Alle anderen Sporthallen haben eine ausreichende Belüftungsmöglichkeit durch Fenster zum Öffnen und teilweise auch unterstützend durch mechanische Belüftungsanlagen. Daher können sie weiterhin genutzt werden.



In den Umkleidekabinen aller Kieler Sporthallen gilt aufgrund der aktuellen Lüftungsregeln, dass diese lediglich von fünf Personen gleichzeitig genutzt werden dürfen. Da in den Wasch- und Duschräumen Abstände schlechter eingehalten werden können und das Ansteckungsrisiko entsprechend höher ist, werden diese vorsichtshalber in allen Hallen gesperrt.



Eine weitere Neuregelung betrifft einige wenige innenliegende Unterrichts- und Übungsräume in Schulen. Diese dürfen aufgrund der Lüftungsproblematik derzeit nicht mehr benutzt werden. Davon ausgenommen sind innenliegende Fachräume, da diese ausreichend mechanisch belüftet sind.



Die Zahl der Corona-Fälle in Kiel liegt mit Stand Mittwoch, 28. Oktober 2020, bei 77. Seit dem Vortag sind 16 Neuinfizierungen hinzugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 28,8 Fällen je 100.000 Einwohner.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel