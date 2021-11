Erstes Kieler Lichtermeer im Rahmen der Skandinavien Tage

Der Leiter des Kieler-Woche-Büros, Philipp Dornberger, erklärt das Vorhaben: "Kiel.Sailing.City möchte mit dem Kieler Lichtermeer ein Zeichen für eine bunte und tolerante Stadtgesellschaft setzen. Das funkelnde Kiel soll im Geiste der Kieler Woche den Menschen in der dunklen Jahreszeit Anlass zur Freude und zu sozialem Austausch geben sowie die Vorfreude für die Kieler Woche 2022 wecken."

Philipp Dornberger erläutert weiter: "Rund um den Kleinen Kiel werden die Besucher*innen in alle Richtungen eine Geschichte sowie Farben in bewegten Bildern erleben, die sich an der Historie der Stadt Kiel orientieren und von Symbolen und Projektionen ergänzt werden. Beginnend in Schwarz-Weiß wird es immer bunter, vielfältiger und abwechslungsreicher – ganz nach dem Motto: 'Ein Zeichen für eine bunte Stadtgesellschaft!'."

Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing, übernimmt mit seinem Team die Durchführung und zeigt sich begeistert: "Die einzigartige Lichtshow, die im Zentrum der Stadt stattfinden wird, ist ein absolutes Novum im Kieler Eventkalender, effektvoll inszeniert mit stimmungsvoller Musik, beeindruckenden Lichteffekten, Lasern, Drohnen und Projektionen." Ganz im Sinne von KIEL hilft KIEL und #ichfühlmichKiel wird die Veranstaltung durch eine Vielzahl Kieler Veranstaltungsunternehmen gestaltet.

Markante Kieler Gebäude wie das Rathaus mit seinem Turm, das Opernhaus, das Justizministerium oder die Förde Sparkasse werden in Licht gehüllt. Nicht nur große Häuser wie die ehemalige HSH-Nordbank sondern auch das kleine ABK-Häuschen am Kleinen Kiel werden in Szene gesetzt.

In der Innenstadt tragen die erleuchteten Fassaden der Kieler Nachrichten, der altehrwürdigen Kirche St. Nikolai und des Welcome Centers Kieler Förde zum Lichtermeer-Effekt bei. Die Shows starten am Samstag und Sonntag jeweils um 18.30 und 20.00 Uhr. Rund um den Kleinen Kiel lassen sie sich an verschiedenen Panoramapunkten am besten genießen. Überall können interaktive Lichtelemente, fantasievolle Feuershows und verwunsche Wesen entdeckt werden.

Für die Kleinen findet am Samstag im Rahmen der Skandinavien Tage der beliebte Laternenumzug statt – angeführt vom Spielmannszug HOLSATIA Kiel und mit Endpunkt auf dem Rathausplatz.

Alle Informationen für die Besucher sowie einen Flyer mit den Lichtshow- und Panoramapunkten finden sich unter: www.kiel-sailing-city.de/lichtermeer

Ziel: Förderung des sozialen Klimas in unserer Gesellschaft mit der Schaffung von besonderen gemeinsamen Erlebnissen, die zu der Zeit der Pandemie nicht möglich waren und Förderung der regionalen Wirtschaft und der durch die Pandemie stark geschwächten Dienstleister aus der Veranstaltungswirtschaft.

Neben beispielsweise Contzept, Opus, Zouber, eastside lights, Showtechnik Braun, dem Event-Service Nord, Markt-Macher und MichaLights Showtechnik werden auch viele Kleinstunternehmen und Selbstständige beteiligt.

Quelle: Kiel-Marketing e.V.