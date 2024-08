Kieler Labelgründer Bright legt im me and all hotel auf

Wann: Samstag, 21. September 2024, 19.00 Uhr Wo: me and all hotel Eintritt: frei

Als "Electronic music and beyond" beschreibt Bright selbst seinen Musikstil. Die Gäste erwartet eine fein selektierte Auswahl seiner Lieblings-Tracks der letzten Jahre. Für Empore Music wie auch für den Abend gilt: Disco und House stehen im Mittelpunkt.

Empore Music hat sich in den knapp fünf Jahren seines Bestehens über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht. Fernab vom hektischen Treiben der Großstädte hat das Freunde-Kollektiv eine Plattform für lokale Musiker geschaffen, zu denen auch einige der Gründer selbst gehören.

Der Luna Club in Kiel, Geburtsort des Labels, war lange Zeit der einzige Ort, an dem elektronische Clubkultur in der beschaulichen Stadt an der Förde erlebbar war. Hier konnten sich die DJs und Produzenten ausprobieren, an ihrem Material feilen und Kontakte weit über die Landesgrenzen hinaus knüpfen.

Auch visuell setzt Empore Music Zeichen: Die Artworks des Kieler Künstlers J.R. Schneider, von denen einige bis in die 70er Jahre zurückreichen, verleihen den Releases einen unverwechselbaren Look.

Das Team von Empore Music präsentiert mit jedem Release, jeder Label-Nacht und jedem offenen Ohr seine ganz eigene Idee einer musikalischen Reise – eine Reise, die am 21. September im me and all hotel in Kiel Station macht. Die WoW-Bar verwöhnt die Gäste dazu mit Drinks, die mit ebenso viel Liebe gemixt werden wie die Musik. Good vibes guaranteed!