Fröhliches Miteinander beim 17. Kieler Hochhauslauf

Am Samstag, 3. Juni 2023, lädt Vonovia zum tradi­tionellen Hochhauslauf in den Mettenhofer Bergenring 30 ein. In der Zeit zwischen 14.00 und 17.00 Uhr gilt es die 190 Stufen in Rekordzeit zu überwinden. Das Event steht in einer langen Tradition. Das Wohnungsunternehmen richtet den Lauf bereits zum 17. Mal aus.