Die Stadt nennt es den Kieler Hausbesuch, ein präventives Beratungsangebot, das seit einiger Zeit Schritt für Schritt über die Ortsteile ausgerollt wird – von Pries bis Wellsee.

Der Gedanke dahinter ist klug und im Kern erstaunlich einfach. Statt zu warten, bis etwas passiert – ein Sturz, ein Krankenhausaufenthalt, eine Überforderung – kommt jemand vorbei, solange noch alles gut läuft.

Es geht nicht um Kontrolle, sondern um Weitsicht. Fachleute sprechen von "aufsuchender Prävention": Man bringt die Beratung zu den Menschen, statt zu hoffen, dass die Menschen den Weg zur Beratung finden. Denn das tun die wenigsten – jedenfalls nicht rechtzeitig. Besprochen wird, was im Alltag wirklich zählt: die eigene Gesundheit, Sicherheit im Zuhause, digitale Assistenzsysteme, Unterstützung für pflegende Angehörige, bis hin zur Frage, wie man am Leben im Stadtteil teilhaben kann.

Das Gespräch dauert etwa eine Stunde und findet dort statt, wo man sich wohlfühlt – meist am eigenen Küchentisch.

Der blinde Fleck ist meistens die eigene Wohnung

Wer über das Älterwerden spricht, denkt an Gesundheit, an Rente, an Einsamkeit. Selten an die eigenen vier Wände. Dabei ist die Wohnung der Ort, an dem sich das Alter zuerst bemerkbar macht.

Die Kieler Altbauten in Blücherplatz oder Brunswik sind schön – und oft ausgesprochen unpraktisch, wenn die Knie streiken. Steile Treppen, hohe Wannenränder, schmale Türen. Was mit vierzig charmant war, wird mit achtzig zum täglichen Kraftakt.

Die gute Nachricht: Vieles lässt sich nachrüsten. Ein bodengleicher Duschumbau, ein zweiter Handlauf, und für die Etagen ein Treppenlift, der die vertraute Wohnung erhält, statt einen Umzug zu erzwingen. Welche Lösung passt, hängt stark vom Grundriss ab – eine enge Wendeltreppe stellt andere Anforderungen als ein gerades Podest.

Wer sich für Kiel einen ersten Überblick über Modelle und Kosten verschaffen möchte, findet in dieser Treppenlift-Übersicht für Kiel einen Einstieg. Wichtig dabei: Bei anerkanntem Pflegegrad beteiligt sich die Pflegekasse an solchen Umbauten mit bis zu 4.180 Euro pro Person – aber nur, wenn der Antrag vor dem Umbau gestellt wird.

Wenn ein Handlauf nicht mehr reicht

Manchmal ist der Punkt aber überschritten, an dem baubauliche Kleinigkeiten helfen. Dann geht es nicht mehr um die Treppe, sondern um den Alltag insgesamt: Anziehen, Essen, Medikamente, Gesellschaft. Für viele Familien beginnt hier die schwierigste Frage – die nach der Betreuung. Ein Heimplatz ist nicht die einzige Antwort.

Modelle wie die 24-Stunden-Pflege in Kiel ermöglichen es, dass eine Betreuungskraft im Haushalt lebt und rund um die Uhr da ist – oft die Lösung, mit der ein Mensch im eigenen Zuhause bleiben kann, obwohl der Hilfebedarf hoch ist.

Andreas Voss: "Die meisten Menschen wollen nicht weg. Sie wollen bleiben, wo ihr Leben stattgefunden hat“ – dieser Satz fällt in Beratungsgesprächen fast wortgleich immer wieder. Genau darum geht es bei all diesen Angeboten: das Zuhause so lange wie möglich Zuhause bleiben zu lassen.



Wo Kieler Familien anfangen können

Der Vorteil einer Stadt wie Kiel ist, dass es ein dichtes Netz an Anlaufstellen gibt – man muss nur wissen, dass es sie gibt. Eine hilfreiche Sammlung wichtiger Adressen und Beratungsstellen für Senioren nimmt die erste Recherche ab, vom Pflegestützpunkt bis zum Heimwerkerdienst für die ältere Generation. Und wer lieber am Bildschirm sucht, findet in dieser Übersicht mit Info-Portalen für Senioren im Netz einen guten Startpunkt für Themen von Wohnen bis Rente.

Am Ende laufen alle Fäden auf denselben Gedanken zu. Ob städtischer Hausbesuch, ein Umbau oder eine Betreuung im eigenen Haus – es geht immer darum, Selbstständigkeit zu verlängern, nicht sie abzugeben. Der Brief zum 75. Geburtstag ist dafür ein guter Anlass. Nicht, weil das Alter drängt, sondern weil der beste Zeitpunkt, sich zu kümmern, fast immer der ist, an dem es noch nicht dringend ist. In Kiel klopft die Stadt dafür sogar von selbst an die Tür. Man muss nur aufmachen.