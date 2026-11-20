Wenn Blutzellen außer Kontrolle geraten

Bei gesunden Menschen entwickeln sich aus myeloischen Zellen rote Blutkörperchen, Blutplättchen und ein Teil der weißen Blutkörperchen. Bei AML-Erkrankten weisen diese Zellen jedoch genetische Veränderungen auf, die zu unkontrollierter Vermehrung führen. Die kranken Zellen verdrängen zunehmend die gesunden und beeinträchtigen lebensnotwendige Funktionen des Blutes. Die kompletten Krankheitsursachen sind bislang nur unvollständig erforscht und können mit verschiedenen genetischen Veränderungen zusammenhängen.

Das Team um Professorin Claudia Baldus vom Kieler Krebsforschungsnetzwerk und Professor Malte Spielmann von der Charité Berlin hat untersucht, wie zwei häufige Mutationen die räumliche Organisation des Erbguts beeinflussen. Die Forschenden konzentrierten sich dabei auf Veränderungen in den regulatorischen Genen IDH1 und DNMT3A. Ihre Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Leukemia veröffentlicht. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung hatte die Forschungsarbeiten zuvor mit einem Projektstipendium gefördert.

DNA ist mehr als ein linearer Bauplan

Die Erbinformation liegt im Zellkern nicht einfach als lange Kette vor, sondern ist komplex gefaltet und räumlich organisiert. Bestimmte DNA-Abschnitte können miteinander in Kontakt treten, obwohl sie auf dem linearen Strang weit voneinander entfernt liegen. Solche Kontakte beeinflussen, welche Gene und Signalwege in einer Zelle aktiv sind. CTCF-Bindeproteine übernehmen dabei eine wichtige Funktion, indem sie entfernte Bereiche verbinden und DNA-Schleifen bilden.

Die Studie zeigt, dass Mutationen in IDH1 und DNMT3A mit Veränderungen der DNA-Methylierung verbunden sind. Diese chemische Veränderung schaltet bei gesunden Menschen bestimmte Gene gezielt an oder aus. Die Methylierungsveränderungen treten auch an den Bindestellen von CTCF-Proteinen auf und stören die Bildung der DNA-Schleifen. Dies führt zu einer globalen Neuorganisation der dreidimensionalen DNA-Struktur. Dr. Sophie Steinhäuser, Erstautorin der Studie, erklärt: "Beide Mutationen beeinflussen die räumliche Organisation des Genoms, wobei sich die Veränderungen unterscheiden und ein eigenes charakteristisches 3D-Strukturprofil hervorrufen."

In Zellmodellen und Patientenproben identifizierten die Forschenden bei jeder Mutation tausende veränderte DNA-Schleifen. Je stärker sie sich veränderten, desto deutlicher war die Veränderung der Genaktivität. Für die Untersuchung der komplexen 3D-Strukturdaten entwickelten die Forschenden eine eigene Analysemethode. Dr. Varun Sreenivasan vom Max-Planck-Institut Berlin betont: "Damit können wir genomweite Unterschiede in der DNA-Schleifenbildung mit globalen Veränderungen in der Genexpression in Beziehung setzen."

Neue Therapieansätze durch molekulare Muster

Die 3D-Veränderungen führen zu weitreichenden Veränderungen der Genaktivierung und der aktiven Signalwege, die für jede Mutation spezifisch sind. Bei AML-Zellen mit DNMT3A-Mutation fanden die Forschenden Veränderungen in Signalwegen, die mit Resistenz gegenüber Tyrosinkinase-Inhibitoren verbunden sind. Bei AML mit IDH1-Mutation sind Signalwege beeinflusst, die im Zusammenhang mit der Immunantwort stehen. Diese unterschiedlichen molekularen Muster bedingen auch ein unterschiedliches Therapieansprechen.

Ein besonders auffälliges Beispiel war das Gen IGF1R. Die Forschenden konnten im Zellmodell und in Patientenproben sehen, dass dieses Gen in einer veränderten Schleife liegt. In IDH1-mutierten Zellen weist es eine deutlich erhöhte Aktivierung auf. Um herauszufinden, ob die zielgerichtete Inhibition von IGF1R eine mögliche Behandlungsoption sein könnte, verglichen die Forschenden Wirkstoffdaten und untersuchten die IGF1R-Sensitivität im Zellmodell.

Dabei zeigte sich sowohl bei Patientendaten als auch bei IDH1-mutierten AML-Zellen eine höhere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkstoff. Auch in der Kombination mit dem klinisch eingesetzten IDH1-Inhibitor Ivosidenib zeigte BMS-754807 einen therapieverstärkenden Effekt. Analog identifizierten die Forschenden für AML mit DNMT3A-Mutation den p38/MAPK-Inhibitor Ralimetinib als mögliche therapeutische Option. Professorin Baldus betont: "Unsere Arbeit liefert eine umfassende Karte der Veränderungen der 3D-DNA-Organisation bei AML und eröffnet neue Ansatzpunkte für zielgerichtete Therapien."

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