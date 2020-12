Motivwechsel bei Kampagne "Kieler Engagement zeigt Gesicht"

Vor zehn Jahren fing Nina Lage-Diestel an, ihr eigenes Kaufverhalten zu hinterfragen und sich mit der Textilindustrie und globaler Klimagerechtigkeit auseinanderzusetzen. Aus diesem Interesse entstand das Glückslokal. Dieses ist eine Initiative, die ressourcenschonend die Weiternutzung von Second-Hand-Artikeln ermöglichen will.

"Auch, wenn wir nachhaltige politische Lösungen brauchen, möchte ich mich auch selbst für ein zukunftsfähiges Leben einsetzen. Daher arbeite ich sehr gerne mit anderen Ehrenamtlichen daran, uns Kieler*innen eine Sharing-Community für Second-Hand-Konsum zu ermöglichen. Das Private ist politisch!", sagt Nina Lage-Diestel.

Die Kielerin möchte zusammen mit dem Glückslokalteam ein Bewusstsein für einen kritischen Umgang mit Konsum schaffen: "Praktisch funktioniert das so, dass ich nicht mehr benötigte Gegenstände wie Kleidung, Bücher, Haushaltsgegenstände in sauberem und heilem Zustand abgeben kann, diese von Ehrenamtlichen sortiert und von Vereinsmitgliedern wieder mitgenommen werden. So kann ich mich selbst von Ungenutztem befreien und gleichzeitig anderen eine Freude damit machen. Mit diesem Kreislauf möchten wir nicht nur Neukäufe vermeiden und uns an Second-Hand-Schätzen erfreuen, sondern auch ein Zeichen gegen Wegwerfmentalität setzen. Gleichzeitig möchten wir einen Raum bieten, in dem Kontakt zu Mitmenschen entstehen darf, im Gegensatz zu einer anonymen Kaufhausatmosphäre."

Für Nina Lage-Diestel sind die zahlreichen Begegnungen sehr wertschätzend, auch wenn es manchmal fordernd ist. "Zu sehen, wie manche Vereinsmitglieder sich im Glückslokal über ihre Fundstücke freuen, ist unbezahlbar. Ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich in mehr als sechs Jahren im Glückslokal lernen durfte und stolz darauf, was wir Ehrenamtlichen durch gemeinsames Engagement bewirken können."

Für die Zukunft wünscht sich die Geschäftsführerin des Glückslokals ein mutiges Miteinander und ein starkes Engagement für eine vielfältige, generationengerechte Gesellschaft. "Sich ehrenamtlich engagieren zu können ist häufig ein Privileg, nicht jede*r hat die Kapazitäten, um regelmäßig zusätzliche Verantwortung zu übernehmen. Aber jede Unterstützung, so klein sie auch erscheint, fügt sich zu einem großen Ganzen und hilft Initiativen wie dem Glückslokal weiter zu bestehen."

Mehr Informationen zu der Aktion stehen unter www.kiel.de/engagement.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel