Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins hat sich zu einem echten Geheimtipp für Kaffee- und Kuchenliebhaber entwickelt. In den charmanten Vierteln der Fördestadt findet ihr eine vielfältige Auswahl an Cafés, die mit selbstgebackenen Köstlichkeiten begeistern. Vielfalt an Kuchen und Gebäck in Kieler Cafés Die Kieler Café-Kultur zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus: Von traditionellen Bäckerei-Cafés mit klassischen Torten wie Schwarzwälder Kirschtorte und Käsekuchen bis hin zu modernen Konzepten mit veganen Brownies und glutenfreien Keksen. Viele Betriebe setzen auf regionale Zutaten und backen täglich frisch. Besonders beliebt sind saisonale Spezialitäten wie Rhabarberkuchen im Frühling oder Apfelstrudel im Herbst. Die gemütliche Atmosphäre lädt zum Verweilen ein, ob bei einem Cappuccino mit Butterkeks oder einem großen Stück Sahnetorte. Besondere Café-Erlebnisse an der Förde Einige Cafés in Kiel punkten mit besonderem Ambiente: Vintage-Einrichtung, maritime Dekoration oder moderne Scandi-Ästhetik schaffen einzigartige Wohlfühlorte. Viele bieten neben Kuchen auch hausgemachte Cookies, Macarons und Tartes an. Im Sommer locken Außenplätze mit Fördeblick, während es drinnen bei schlechtem Wetter kuschelig wird. Ob für einen entspannten Nachmittag mit Freunden oder ein gemütliches Treffen: Die Kaffee- und Kuchenspezialitäten in Kiel machen jeden Besuch zu einem süßen Erlebnis. Wir haben für euch die besten Adressen für Kuchen und Kekse in Kiel herausgesucht: 1. Bakeliet Kaffee

Im Café Bakeliet Kaffee in Kiel gibt es Süßes für jeden Geschmack. Besonders beliebt sind die Zimtschnecken. Sie duften herrlich nach Zimt und schmecken am besten frisch aus dem Ofen. Dazu gibt es täglich leckere Kuchen, die ihr in gemütlicher Atmosphäre genießt. Den passenden Kaffee liefert das Team gleich mit. Es röstet die Bohnen selbst und holt aus jeder Sorte den besonderen Geschmack heraus. So passt der Kaffee perfekt zu Zimtschnecke und Kuchen. Auf der Website zeigt das Team außerdem, wie ihr den Kaffee zu Hause zubereitet: mit dem V60-Handfilter, dem Chemex-Dripper oder der Stempelkanne. Außerdem bietet Bakeliet Kaffee Kurse an und beliefert andere Cafés und Läden im Großhandel. Standort: Möllingstraße 11

Website: bakelietkaffee.de 2. Café Dreimaster

Im Café Dreimaster in Kiel entspannt ihr in hellen, freundlichen Räumen. Das Team backt Kuchen, Torten und Gebäck selbst. Wer es herzhaft mag, bestellt eine Kleinigkeit oder wärmt sich mit einer Suppe auf. Zum Kaffee gibt es Bohnen aus direktem und fairem Handel von Bakeliet. Beim Tee könnt ihr zwischen verschiedenen hochwertigen Sorten von Samova wählen. Auch die Belgische Schokolade mit Milch vom Hof Sophienlust schmeckt köstlich. Für jeden Geschmack gibt es etwas: Das Café bietet laktose- und glutenfreie sowie vegane Alternativen an. Das Team verarbeitet, wo immer es geht, Produkte aus der Region. Standort: Weimarer Str. 3

Website: cafe-dreimaster.de 3. Emil & Lies'chen

Emil & Lies'chen ist eine Café-Reihe im Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel. Hinter dem Namen stecken die Geschwister Emily Le Roux und Max Meining. Die junge Konditormeisterin Emily backt Torten, Kuchen, Kekse und Pralinen in ihrer kleinen Backstube. Sie arbeitet mit hochwertigen Zutaten und viel Geduld. Max hat seine Leidenschaft im Kaffee gefunden. Er zaubert Tulpen, Herzen und Schwäne in den Cappuccino. Dazu gibt es herzhafte Snacks aus selbstgemachten und regionalen Produkten. Ein junges Team unterstützt die Geschwister. Es gibt zwei Cafés. Das Meierei Café liegt in einer alten Meierei am Waldrand, mit großem Cafégarten. Das Jahr100Haus Café im Eingangsgebäude bietet moderne Atmosphäre. Ihr braucht dafür keinen Museumseintritt. Standort: Hamburger Landstraße 97

Website: emilundlieschen.de. 4. Café Resonanz

Das Café Resonanz liegt mitten in Kiel in der Mittelstraße. Hier trefft ihr euch am Morgen zum Frühstück, am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen oder zu einer süßen Pause mit Keksen. Wenn es mal schnell gehen muss, nehmt ihr das Frühstück einfach mit: Das Café bietet Frühstück 2Go an. Standort: Mittelstraße 23

Website: caferesonanz.de 5. Kardamom Café

Das Kardamom Café an der Holtenauer Straße ist ein gemütlicher Ort für alle, die Kaffee, Kuchen und Gebäck lieben. Auf der Karte stehen Kaffeespezialitäten, hausgemachte Limonaden, frisch gepresste Säfte und Smoothies. Die Spezialität des Hauses ist der arabische Mokka mit Kardamom. Das Gewürz spielt in der arabischen Küche eine große Rolle. Die Küche verbindet vertraute Café-Klassiker mit syrischen Gerichten. Dazu bietet das Café Kuchen und Gebäck. Standort: Holtenauer Straße 204

Website: kardamomcafe.de 6. Café Alma

Das Café Alma in der Kieler Innenstadt ist mehr als ein Ort für Kaffee und Kuchen. Hier gibt es selbstgebackene Kuchen, frisches Brot und handgemachte südamerikanische Köstlichkeiten. Wer es herzhaft mag, bestellt Snacks, internationale Spezialitäten oder hausgemachte Gerichte. Im kleinen Geschenkeladen stöbert ihr durch handgemachte Kunstwerke aus der Region. Dazu bietet das Café kreative Workshops zu Malerei, Handwerk und Musik an. Aktuelle Termine findet ihr im Eventkalender. . Standort: Wilhelminenstraße 19

Website: cafealma-kiel.de Weitere kulinarische Tipps für Kiel findet ihr bei uns im kiel-magazin.de!

FAQ

Welche Kuchen sind in Kieler Cafés besonders beliebt? Klassiker wie Käsekuchen, Apfelkuchen und Schwarzwälder Kirschtorte sind sehr gefragt. Zunehmend beliebt sind auch vegane Kuchen und glutenfreie Varianten. Gibt es in Kiel Cafés mit selbstgebackenen Keksen? Ja, viele Cafés in Kiel backen ihre Kekse täglich frisch. Von Butterkeksen über Chocolate Chip Cookies bis zu Haferflocken-Keksen ist die Auswahl groß. Kann man in Kieler Cafés auch veganen Kuchen bekommen? Immer mehr Cafés in Kiel bieten vegane Kuchen- und Gebäckvarianten an. Am besten vorab informieren oder direkt nachfragen. Welche Cafés in Kiel haben Außenplätze für Kaffee und Kuchen? Besonders in Fördenähe und in der Innenstadt gibt es zahlreiche Cafés mit schönen Außenbereichen, die sich perfekt für sonnige Nachmittage eignen.

Weitere Ortsinformationen Bakeliet Kaffee Möllingstraße 11 24103 Kiel 0431/90882099 E-Mail Website Facebook Instagram

Weitere Ortsinformationen Café Dreimaster Weimarer Str. 3 24106 Wik 0176/72153841 Website

Emil & Lies'chen Hamburger Landstraße 97 24113 Molfsee 0162/5789216 Website

Kardamom Café Holtenauer Str. 204 24105 Kiel 0431/28929695 Website

Café Resonanz Mittelstraße 23 24103 Kiel 0431/53031014 E-Mail Website Facebook Instagram