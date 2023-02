Internationales Kieler Blues Festival 2023

Wann? Freitag, 24. Februar 2023, ab 20.00 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr) Wo? Räucherei Kiel Eintritt: 29,90 Euro Tickets: unter 0451 58249143 oder auf german-concerts.de

Die ausverkaufte 2022er Ausgabe ist gerade erst vorbei. Fans, Musiker und Kritiker waren gleichermaßen voll des Lobes. Nach über zweieinhalbjähriger Zwangspause erlebte der Blues Anfang Dezember in Kiel eine tolle Wiedergeburt.

Jetzt steht bereits das nächste Blues Festival in den Startlöchern. Am regulären und seit über 20 Jahren schon traditionellen Termin – den letzten Freitag im Februar. Trotz aller dramatischen Preiserhöhungen in praktisch allen Bereichen des Lebens wird es eine solche für die Neuauflage 2023 nicht geben! Die Eintrittspreise bleiben stabil, wie auch schon in den letzten Jahren, bei 29,90 € zzgl. Gebühren.

Respekt vor der Tradition sowie den Stilrichtungen des Blues und immer wieder innovativ – das Publikum mitreißen, überraschen, begeistern! Beim hochklassig besetzten 24. Int. Blues Festival in Kiel Live on Stage:

Harlem Lake (NL)

Vanja Sky & Band (CRO/D)

Abi Wallenstein (D)

Special Guests: Martin Röttger (D) & Kalle Reuter (D – Kiel)

Das Programm zur 24. Ausgabe des Internationalen Kieler Blues Festivals am 24.02.2023 in der "Räucherei" kann sich wieder einmal sehen lassen. Nicht nur, weil Abi Wallenstein seinen für Dezember abgesagten Auftritt nachholt.

Jetzt kommt das Blues Urgestein ganz sicher nach Kiel und hat natürlich auch Martin Röttger als Special Guest dabei, der ihn auf dem Cajón begleiten wird und so für die rhythmische Unterstützung sorgt.

Ganz neu als weiterer Gast hinzugestoßen ist der Kieler Gitarrist Kalle Reuter! Mit dem Youngster, Jahrgang 1999, treten somit 3 Musiker-Generationen in einer Formation auf: Abi (77), Martin (52) und Kalle (22) – vielleicht das neue deutsche Dreigestirn des Blues! Man darf sehr gespannt sein.

Mit der holländischen Band Harlem Lake kommen die aktuellen Gewinner der "European Blues Challenge 2022", die Europa also im kommenden Jahr in Memphis, USA, vertreten werden, erstmals nach Kiel. Das Quintett gilt derzeit als der absolute Überflieger in Sachen Blues & Roots und braucht nicht den Vergleich mit großen Namen des Genres zu scheuen.

Gerade erst haben sie am 14.01.2023 beim ausverkauften Guitar Heroes Festival in Joldelund restlos begeistert. Ebenfalls ihr Kiel Debüt gibt die kroatische Gitarristin und Sängerin Vanja Sky, die mit ihrer deutschen Begleitband aber im Norden längst keine Unbekannten sind. Die quirlige Sängerin und Gitarristin gilt als Kroatiens Antwort auf Sheryl Crow und Norah Jones.

Rasanter kann sich eine künstlerische Laufbahn kaum entwickeln. Die bisherigen Höhepunkte ihrer Blitzkarriere umfasst unter anderen die enge Zusammenarbeit mit Größen wie Bernard Allison und Mike Zito, sowie gemeinsame Tourneen mit der Rocklegende UFO und den Woodstock Ikonen Canned Heat.

Gerade erst hat sie mit ihrer Band beim WDR-Rockpalast in Bonn einen Auftritt absolviert, den man seit Mitte Dezember 2022 auf 3SAT, WDR und seit Anfang des Jahres auf den übrigen dritten Programmen sehen kann.

Fans und Freunde des Blues dürfen sich nicht nur auf ein sorgfältig ausgewähltes Programm und auf würdige Vertreter dieses Genres freuen, sondern auch auf ein besonders facettenreiches Blues-Programm. Einlass ist ab 19:00 Uhr und Beginn um 20:00 Uhr.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!

Speziell in Kiel sind die Karten für 29,90 € zzgl. Gebühren über das Ticket-Center im Citti Park Kiel, bei vielen Famila-Märkten und bei der AWO-Kiel, direkt neben der Räucherei, erhältlich.

Ansonsten auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über CTS-Eventim, Ticket-Online und Ticketmaster, sowie über die Hotline 0451 / 58 24 91 43 und im Internet über www.german-concerts.de.

Quelle: German Concerts / German Entertainment