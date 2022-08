Medienbildung gemeinsam gestalten beim Kieler Barcamp "MeSH Up! 2022"

Wann? Freitag, 19. August 2022, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr Wo? Wissenschaftszentrum Kiel Eintritt: Frei, es wird eine Verpflegungspauschale von 16,- Euro erhoben. Anmeldung: online unter www.barcamps.eu/mesh-up-2022

Unter dem Motto "#Medien.Bildung.Zukunft" sollen diese und weitere aktuelle Fragen beim Kieler Barcamp "MeSH Up! 2022 – Medienbildung in Schleswig-Holstein" am Freitag, 19. August 2022, diskutiert werden.

Organisiert wird das Barcamp von der Förde-Volkshochschule (Förde-vhs), dem Dezernat für Bildung, Jugend, Kultur und Kreative Stadt der Landeshauptstadt Kiel, dem Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein und dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein (OKSH).