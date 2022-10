Kiel zeigt Flagge zum Welternährungstag

Gehisst werden Flaggen der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, der Sustainable Development Goals (kurz SDGs). Von Freitag, 14. Oktober, bis Montag, 17. Oktober, wehen auf dem Rathausplatz die Flagge Sustainable Development Goal 2 – "Kein Hunger" – und eine Flagge mit allen SDGs. So soll auf die Agenda 2030 und die Forderung nach weltweiter Ernährungssicherheit hingewiesen werden.

Der Welternährungstag (Welthungertag) am 16. Oktober erinnert daran, dass immer noch viele Menschen auf der Erde an Hunger und Unterernährung leiden. Laut Welthungerhilfe sind es aktuell zwei Milliarden Menschen weltweit, die nicht ausreichend zu essen haben. Von diesen leiden bis zu 828 Millionen Menschen akuten Hunger. Hauptursachen sind Kriege und Konflikte sowie Dürren und Überschwemmungen als Folge des Klimawandels mit massiven Ernteausfällen.

Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) hat sich die Weltgemeinschaft dazu verpflichtet, bis 2030 Hunger auf der Erde zu beenden, Ernährungssicherheit zu gewährleisten, eine bessere Ernährung zu erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.

Auch die Landeshauptstadt Kiel bekennt sich zur Agenda 2030 und den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Mit dem Motto "Für Kiel und die Welt. Global denken. Lokal durchstarten." hat sie sich das Ziel gesetzt, ökonomische, soziale und ökologische Gerechtigkeit miteinander in Einklang zu bringen.

Auch in Kiel ist die Situation angespannt: Die Kieler Tafel e.V. hat aktuell – und das erste Mal in 27 Jahren – einen Aufnahmestopp, da zu viele Menschen Bedarf an günstigen Lebensmitteln haben. Gleichzeitig sind Spendenmengen aus Supermärkten und Bäckereien bei der Kieler Tafel rückläufig. Ebenso ist die Kieler Stadtmission am Limit: Noch nie haben sich so viele Hilfesuchende zwecks Lebensmittelspenden an die Kieler Stadtmission gewendet wie im Moment.

In Kiel gibt es viele Initiativen und Institutionen, die sich gegen Nahrungsmittelverschwendung und für eine nachhaltige Ernährung

einsetzen. Ein Beispiel ist die Initiative "Städte gegen Food Waste", der Kiel im Februar beigetreten ist. Zudem informiert die städtische Seite des Umweltschutzamtes über weitere alltagspraktische Möglichkeiten zur Rettung von Lebensmitteln im Haushalt.

Auch nutzen beispielsweise derzeit über 100 Bäckereien, Restaurants, Supermärkte und andere Betriebe aus Gastronomie und Handel die App "Too good to go". Mit Hilfe dieser App können Konsumenten sehen, wo überschüssiges Essen beziehungsweise Lebensmittel für wenig Geld oder umsonst abgeholt werden können. Somit muss Essbares nicht in der Abfalltonne landen.

Darüber hinaus sind auf www.foodsharing.de aktuell zehn Orte (sogenannte Fairteiler) in Kiel aufgeführt, bei denen übriggebliebene Lebensmittel (auch aus dem eigenen Haushalt) gespendet und von Bedürftigen abgeholt werden können.

Auch die Kieler Mensa des Studentenwerks Schleswig-Holstein trägt mit ihrem Angebot in großem Maße zu einer klimaschonenderen Ernährung bei: 53,8 Prozent der Mensaspeisen waren im Wintersemester 2021/22 vegetarisch oder vegan. Das Engagement für ein attraktives veganes Angebot wurde von der Tierrechtsorganisation PETA ausgezeichnet. Generell steht beim Studentenwerk der Bezug von Lebensmitteln aus artgerechter Haltung und fairem Handel sowie mit Bio-Siegel im Vordergrund.

Ein weiteres Vorbild sind die mit dem Kieler Nachhaltigkeitspreis gekrönten ResteRitter, die aus gerettetem Obst und Gemüse von Geschäften und Kleingärten Chutneys und Fruchtaufstriche kochen. Sie verkaufen diese und spenden den Erlös zum Beispiel an die Stiftung Mittagskinder, die sozial benachteiligten Kindern ein warmes Mittagessen ermöglicht.

Außerdem engagiert sich seit 2018 auch der Kieler Ernährungsrat mit dem Ziel, dass sich Kiel künftig regionaler und gesünder ernährt. Dafür gilt es, Stadt und Umland besser miteinander zu vernetzen. Auch sollen die kleinen produzierenden Betriebe im Umland unterstützt, eng mit Schulen, Kindergärten, Kieler Kantinen und Einzelhändlern zusammengearbeitet sowie urbane Gärten gefördert werden.

