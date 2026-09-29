Was bedeutet die Entscheidung für Kiel?

Die Delegiertenversammlung des DOSB sprach sich in Baden-Baden für die Münchner Olympiabewerbung aus und damit automatisch für Kiel als Austragungsort der Segelwettbewerbe. Ministerpräsident Daniel Günther bezeichnete die Entscheidung als fantastischen Erfolg. Kiel verbinde die Erfahrung von 1972 mit herausragender internationaler Segelsportkompetenz. Das Olympiazentrum Schilksee und der Bundesstützpunkt böten beste Voraussetzungen.

Warum ist Kiel der ideale Standort?

Kiel gilt als die Stadt, in der Segelsport in Deutschland zu Hause ist. Die jährliche Kieler Woche zeigt, wie viel Erfahrung und Begeisterung hier zusammenkommen. Die Stadt hat sich bereits als Austragungsort hochklassiger internationaler Wettbewerbe bewährt. Mit seiner maritimen Tradition und modernen Infrastruktur lädt Kiel die Welt zum Segeln ein.

Wie geht es jetzt weiter?

Nun beginnt der eigentliche Kampf um die Olympischen Spiele. Oberbürgermeister Samet Yilmaz dankte allen, die sich für die Bewerbung eingesetzt haben. Kiel sei bereit für Olympia und freue sich darauf, der Welt zu zeigen, was die Stadt zu bieten hat. Die Spiele würden ein Fest für den Sport und ein starkes Signal für Deutschland werden. Mit dieser Entscheidung ist der große Traum deutlich näher gerückt.

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