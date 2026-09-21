Kiel und München für Olympia

Die beiden Städte knüpfen an ihre erfolgreiche Zusammenarbeit von 1972 an. Damals fanden die Olympischen Spiele in München statt, während die Segelwettbewerbe bereits auf der Kieler Förde ausgetragen wurden. Beide Städte vereinen starken Bevölkerungsrückhalt für Sport, Erfahrung bei Großveranstaltungen und ein gelebtes olympisches Erbe. Diese Partnerschaft zwischen Nord und Süd bildet ein perfektes Match für eine deutsche Olympiabewerbung.

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Kiel gilt als internationale Benchmark im Segelsport und ist Heimat des Bundesstützpunkts Segeln. Die Stadt verfügt über ein Segelrevier von Weltrang, das alle Anforderungen olympischer Küstensportarten erfüllt. Mit der jährlichen Kieler Woche beweist die Landeshauptstadt ihre Kompetenz bei Sportgroßveranstaltungen. Sechs Seglerverbände, die 75 Prozent aller deutschen Seglerinnen und Segler repräsentieren, haben sich klar für Kiel ausgesprochen.

Die bewährte Infrastruktur in Schilksee stammt noch aus den Olympischen Spielen 1972. Kiel verfügt über optimale Bedingungen für Spitzensport und auch der Bayerische Seglerverband unterhält hier einen Nachwuchsleistungssportstützpunkt. Nach den Regatten von 1972 lobte der Präsident des Weltsegelverbands: "Do it like in Kiel." Diese olympische Tradition macht Kiel zur ersten Wahl als deutschen Olympia-Segelstandort.

1972 als gute Partnerschaft in Erinnerung

München punktet mit weltweiter Strahlkraft und Nachhaltigkeit. Die Stadt hat das Olympische Erbe von 1972 gut bewahrt und weiterentwickelt. Der Olympiapark bildet erneut das Herzstück des kompakten Bewerbungskonzepts. Bayern überzeugt durch Organisationsstärke und Verlässlichkeit sowie Erfahrung mit zahlreichen internationalen Top-Events.

München ist weltweit die erste Stadt, die den Bevölkerungsrückhalt mit einem Referendum erhalten hat. Bei einer Rekord-Wahlbeteiligung von 42 Prozent stimmten 66,4 Prozent mit "Ja" für Olympia. Dieser starke Zuspruch gibt München international die größte Durchsetzungskraft. Die Bewerbung setzt auf Spiele als großes Gemeinschaftserlebnis für Stadt und Land.

Die Zusammenarbeit vereint Berge und Küste, Süd und Nord. München bietet urbanes Leben, Kulturlandschaft und bayerisches Lebensgefühl. Kiel steht für maritime Tradition und Segelsport-Kompetenz. Beide Standorte können die notwendige Infrastruktur bei Sportstätten und Hotels stellen. Das gemeinsame Konzept ist kompakt, nachhaltig und sicher.

München bewirbt sich beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als deutscher Kandidat. Ziel ist die Nominierung für die Jahre 2036, 2040 oder 2044. Die Integration Kiels als Segelstandort ergänzt das Münchner Bewerbungskonzept perfekt. Mit vereinten Kräften wollen beide Städte das größte Sportereignis der Welt nach Deutschland holen.

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