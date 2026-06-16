Sieben Plätze nach oben

Die SKL bewertet jährlich die Lebenszufriedenheit in deutschen Großstädten. Kiel erreicht dabei beeindruckende 7,34 Punkte und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt. Besonders auffällig: Der Anteil hochzufriedener Bürger ist stark gestiegen. Diese Entwicklung macht die Stadt zu einem der größten Aufsteiger im Ranking.

Die sehr gute Gesundheitsversorgung zählt zu den Hauptgründen für die hohe Zufriedenheit. Auch das positiv bewertete Fahrradklima trägt erheblich zur Lebensqualität bei. Die Nähe zum Wasser und die damit verbundene Seeluft spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.

Wie reagiert die Stadt auf den Erfolg?

Oberbürgermeister Samet Yilmaz zeigt sich erfreut über die Platzierung: "Platz 5 ist eine coole Nachricht." Er betont, dass gute Rahmenbedingungen einen Unterschied machen. Besonders hebt er hervor, dass Kiel zu den Städten gehört, die ihre Lebenszufriedenheit in den vergangenen Jahren am stärksten steigern konnten.

Das Ergebnis ist laut Yilmaz vor allem ein Verdienst der Kieler Bürgerinnen und Bürger selbst. Sie prägen mit ihrem Engagement, ihrer Offenheit und ihrem Zusammenhalt das Gesicht der Stadt. Darauf könne man gemeinsam stolz sein. Die Bürger schaffen durch ihr Miteinander die Basis für hohe Lebensqualität.

Was bedeutet das Ranking für die Zukunft?

Die Stadt sieht Platz 5 nicht als Endpunkt. Der Anspruch bleibt, Kiel jeden Tag lebenswerter zu machen. Für Familien, junge Menschen und Senioren. Für alle, die hier zu Hause sind oder es werden wollen, soll die Attraktivität weiter steigen. Die starke Botschaft: Kiel gehört zu den glücklichsten Großstädten Deutschlands.

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