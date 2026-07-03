Outdoor-Abenteuer für aktive Familien Nichts geht über Aktivitäten an der frischen Luft: Radtouren durch schattige Wälder, Wanderungen zu versteckten Seen oder ausgedehnte Picknicks im Park sorgen für Bewegung und Naturerlebnis. Wasserspiele stehen bei Kindern besonders hoch im Kurs – ob Planschbecken im Garten, Besuch im Freibad oder ein Ausflug an den Strand. Auch eine selbstgebaute Wasserrutsche oder eine Wasserschlacht im eigenen Garten bringen Abkühlung und Spaß. Spiel, Spaß und Lernen verbinden Sommerferien mit Kindern bedeuten auch, spielerisch zu lernen: Insekten beobachten, Sternbilder entdecken oder ein Gemüsebeet anlegen. Schnitzeljagden, Geocaching oder Nachtwanderungen verwandeln gewöhnliche Tage in spannende Abenteuer. Wir haben für euch die besten Ausflugsziele für Familien in Kiel und Umgebung zusammengestellt: 1. Arche Warder: Tiere kennenlernen & streicheln

Die Arche Warder ist Deutschlands größter Tier- und Landschaftspark für seltene Nutztierrassen. Der Park in Schleswig-Holstein beherbergt über 1.200 Tiere von 82 verschiedenen, teils bedrohten Rassen. Dazu gehören Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Geflügel und viele weitere Arten. Besucher erleben hautnah die Vielfalt der Haus- und Nutztierrassen und können die domestizierten Tiere streicheln und füttern. Das Besucherzentrum "Domesticaneum" erzählt auf 300 Quadratmetern die gemeinsame Geschichte von Mensch und Haustier. Die Zeitreise beginnt in einer steinzeitlichen Höhle und endet auf der Farm der Zukunft. Der Park bietet Führungen, Pferdeflüster-Kurse und spezielle Programme für Schulklassen und Kindergärten an. Familien können im Restaurant FARMKÜCHE speisen, im Hofladen einkaufen oder sogar in der Arche übernachten. Die Arche Warder setzt sich aktiv für den Schutz genetischer Vielfalt ein und züchtet bedrohte Nutztierrassen. Besucher können Tierpatenschaften übernehmen und so zum Erhalt der Agro-Biodiversität beitragen. Ideal für: Familien mit Kindern, alle Altersgruppen

Familien mit Kindern, alle Altersgruppen Drinnen: Besucherzentrum Domesticaneum, Restaurant FARMKÜCHE, Hofladen

Besucherzentrum Domesticaneum, Restaurant FARMKÜCHE, Hofladen Draußen: Tier- und Landschaftspark, Streichelgehege, Rundgänge

Tier- und Landschaftspark, Streichelgehege, Rundgänge Standort: Langwedeler Weg 11

Langwedeler Weg 11 Website: arche-warder.de 2. Freibad Schwentinental: Wasserspaß für Kids

Das Freibad Schwentinental bietet Familien aus Kiel und Umgebung perfekte Outdoor-Aktivitäten für warme Tage. Kinder bis zum dritten Lebensjahr baden kostenlos, ebenso schwerbehinderte Kinder und Jugendliche in Begleitung Erwachsener. Die Stadtwerke Schwentinental betreiben das Bad familienfreundlich mit speziellen Familienkarten für Haushalte mit mindestens einem Kind und maximal zwei Erwachsenen. Besonders praktisch: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen den günstigen Kindertarif. Auch Schüler, Studenten, Personen im Bundesfreiwilligendienst und schwerbehinderte Erwachsene profitieren von reduzierten Preisen. Einzelkarten gelten für den ganzen Tag, Saisonkarten für die komplette Badesaison. Das Freibad liegt ideal für Kieler Familien, die ihren Kindern Wasserspaß und Bewegung an der frischen Luft bieten möchten. Ideal für: Familien mit Kindern, alle Altersgruppen

Familien mit Kindern, alle Altersgruppen Draußen: Schwimmbecken, Liegewiesen, Wasserspielbereich

Schwimmbecken, Liegewiesen, Wasserspielbereich Standort: Jahnstraße 21

Jahnstraße 21 Website: freibad-schwentinental.de 3. Wikinger Museum Haithabu: Lebendige Geschichte

Das Wikinger Museum Haithabu bietet Kindern ein spannendes Sommerabenteuer in der Nähe von Kiel. Als eines der bedeutendsten archäologischen Museen Deutschlands macht es Geschichte lebendig und greifbar. Die UNESCO ernannte den wikingerzeitlichen Handelsplatz und das Grenzbauwerk Danewerk 2018 zum Welterbe. Kinder können im Ausstellungshaus faszinierende Funde aus der Wikingerzeit bestaunen. Besonders aufregend sind die sieben rekonstruierten Häuser auf dem historischen Gelände. Dort erfahren junge Besucher hautnah, wie Menschen im Frühmittelalter gelebt haben. Sie können in echte Wikingerhäuser hineinschauen und sich vorstellen, wie der Alltag vor über 1.000 Jahren aussah. Das Museum liegt direkt am Haddebyer Noor und verbindet Bildung mit Outdoor-Erlebnis perfekt für Sommertage. Ideal für: Kinder von 6–14 Jahren

Kinder von 6–14 Jahren Drinnen/Draußen: Drinnen und Draußen

Drinnen und Draußen Standort: Haddebyer Ch B76

Haddebyer Ch B76 Website: haithabu.de 4. High Spirits: Klettern mit Blick auf die Förde

Der Wald- und Naturhochseilgarten High Spirits bietet Abenteuer direkt am Falckensteiner Strand bei Kiel. Besucher erklimmen Plattformen, balancieren über Seilbrücken, schwingen von Baum zu Baum oder rauschen mit Seilbahnen durch den Wald. Über 140 Elemente in fünf verschiedenen Schwierigkeitsgraden warten auf Kletterfans. Die Parcours führen bis zu 25 Meter hoch über den Strand. Aus dieser Höhe genießen Besucher einen faszinierenden Blick über die Kieler Förde. Der Hochseilgarten kombiniert Nervenkitzel mit Naturerlebnis und bietet für jeden Schwierigkeitsgrad die passende Herausforderung. Ideal für: Kinder ab 7 Jahren

Kinder ab 7 Jahren Drinnen/Draußen: Draußen

Draußen Standort: Falckensteiner Strand 15

Falckensteiner Strand 15 Website: hochseilgarten-kiel.de 5. Technisches Museum U 995: U-Boot Technik erkunden

Das echte U-Boot U 995 liegt direkt am Strand von Laboe vor dem Marine-Ehrenmal und lockt Familien zu einer spannenden Zeitreise. Das historische U-Boot vom Typ VII C wurde 1943 bei Blohm & Voss in Hamburg gebaut und war bis 1945 im Nordmeer im Einsatz. Nach dem Krieg diente es 20 Jahre lang unter norwegischer Flagge, bevor es 1965 als Zeichen der Aussöhnung an Deutschland zurückgegeben wurde. Seit 1972 können Besucher das komplett restaurierte U-Boot von innen erkunden und die beengten Verhältnisse erleben, unter denen damals 45 Mann Besatzung lebten. Kinder und Erwachsene entdecken dabei die originale Technik und erfahren hautnah, wie das Leben an Bord aussah. Das Museum zeigt dabei nicht nur die technischen Leistungen, sondern führt den Besuchern auch die Schrecken des Krieges vor Augen. Jährlich besuchen etwa 250.000 Menschen das einzigartige Museum. Für Schulklassen und Besuchergruppen werden spezielle Führungen angeboten. Ideal für: Kinder ab 8 Jahren

Kinder ab 8 Jahren Drinnen/Draußen: Draußen

Draußen Besonders gut bei: Sonnigem Wetter

Sonnigem Wetter Standort: Strandstraße 92

Strandstraße 92 Website: deutscher-marinebund.de 6. Esel- & Landspielhof Nessendorf: Tiererlebnis & Spielscheune

Der Esel- & Landspielhof in Nessendorf bietet Kindern ein einzigartiges Erlebnis in der Holsteinischen Schweiz, nur sechs Kilometer von der Ostsee entfernt. In den begehbaren Eselgehegen können kleine Besucher die Tiere hautnah erleben, streicheln und striegeln. Das verwunschene Geburtstagshaus macht Kindergeburtstage zu einem unvergesslichen Erlebnis – zwei Lieblingsesel fressen genüsslich ihr Heu direkt neben dem Geburtstagstisch. Der interaktive Spielplatz "Helden des Alltags" lässt Kinder in die Rolle von Rettern schlüpfen und beim Feuerwehreinsatz helfen. In der Goldmine können sie nach Schätzen schürfen, während das Taifun-Hockey in der Spielscheune für rasanten Spaß sorgt. Draußen warten Bagger in der Sandkiste auf kleine Bauarbeiter. Das Effekt-Kino zeigt den Film "Mini & XXL - Teil 3" mit allen Naturgewalten. Highlight ist der 12 Meter lange und 4 Meter hohe CLAAS Lexion 780 Mähdrescher aus Holz mit einer 9 Meter langen Superrutsche. Bei schlechtem Wetter bietet die große Spielscheune wetterunabhängigen Spaß. Eltern entspannen im Kaffeegarten, während die Kinder spielen. Ideal für: Kleinkinder & Grundschulkinder

Kleinkinder & Grundschulkinder Drinnen/Draußen: Drinnen & Draußen

Drinnen & Draußen Standort: Wiesengrund 3

Wiesengrund 3 Website: eselundlandspielhof.de 7. AWO Kinder- und Jugendbauernhof: Pädagogisch betreute Bauernhof

Der AWO Kinder- und Jugendbauernhof ist ein einzigartiges Erlebnis für Familien in Kiel. Als einziger Kinder- und Jugendbauernhof in Schleswig-Holstein bietet er auf dem ehemaligen Hofgelände der Familie Eggers eine besondere Mischung aus Naturerlebnis und pädagogischem Spielplatz. Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren können hier ohne Begleitung Ponys, Ziegen, Schafe, Schweine, Kaninchen, Meerschweinchen, Laufenten, Bienen und Hühner erleben. Sie füttern und pflegen die Tiere, pflanzen Gemüse, bauen Hütten, fahren Trecker und reiten auf Pferden. Mittwochs ist Familientag – dann können auch Kinder unter 6 Jahren in Begleitung von Erwachsenen den Hof besuchen. Der pädagogisch betreute Bauernhof vermittelt durch den Umgang mit Tieren und natürlichen Elementen wie Feuer, Erde, Wasser und Luft wertvolle Lernerfahrungen. Das kostenlose Angebot steht Montag bis Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Ideal für: Kleinkinder & Grundschulkinder

Kleinkinder & Grundschulkinder Drinnen/Draußen: Draußen

Draußen Standort: Skandinaviendamm 250

Skandinaviendamm 250 Telefon: 0431 / 52 03 22 8. Freilichtmuseum Molfsee: Kulturgeschichte der Region

Das Freilichtmuseum Molfsee bietet Familien mit Kindern einen perfekten Ausflug in die Vergangenheit Schleswig-Holsteins. Als zentraler Erinnerungs- und Erlebnisort zeigt das Museum die Alltags- und Kulturgeschichte der Region vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Kinder können hier spielerisch lernen, wie Menschen früher gelebt und gearbeitet haben. Das Museum liegt nur wenige Kilometer von Kiel entfernt und ist damit ideal für einen Tagesausflug im Sommer erreichbar. Die historischen Gebäude und authentischen Darstellungen machen Geschichte für Kinder greifbar und spannend. Hier erleben junge Besucher hautnah, wie das Leben in Schleswig-Holstein über die Jahrhunderte aussah. Ideal für: Grundschulkinder & Jugendliche

Grundschulkinder & Jugendliche Drinnen/Draußen: Draußen

Draußen Standort: Hamburger Landstraße 97

Hamburger Landstraße 97 Website: freilichtmuseum-sh.de Auf der Suche nach weiteren Ausflugszielen im Norden? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele tolle Ideen für euch.

FAQ

Welche Strände in Kiel sind besonders kinderfreundlich? Die Strände in Kiel bieten meist flache Uferzonen und sind gut überschaubar. Besonders geeignet sind Bereiche mit Sanitäranlagen und Spielmöglichkeiten in der Nähe. Was kann man in Kiel bei Regenwetter mit Kindern unternehmen? Museen mit interaktiven Ausstellungen, Aquarien und Indoor-Spielplätze bieten auch bei schlechtem Wetter spannende Beschäftigung für die ganze Familie. Gibt es in Kiel kostenlose Ausflugsziele für Kinder? Ja, viele Parks, Spielplätze und Strände sind kostenfrei zugänglich. Auch Spaziergänge am Hafen oder entlang der Förde kosten nichts. Ab welchem Alter eignen sich Hafenrundfahrten in Kiel? Hafenrundfahrten sind bereits für Kleinkinder geeignet, besonders spannend werden sie aber ab dem Kindergartenalter, wenn die Kinder Schiffe bewusst wahrnehmen.

Ortsinformationen Tierpark Arche Warder Langwedeler Weg 11 24646 Warder bei Neumünster 04329/91340 E-Mail Website Facebook Instagram

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Weitere Ortsinformationen Freibad Schwentinental Jahnstraße 21 24223 Schwentinental-Raisdorf Website

Wikingermuseum Haithabu Am Haddebyer Noor 5 24866 Busdorf 04621/813122 Barrierefrei E-Mail Website

High Spirits Hochseilgarten Kiel Falckensteiner Strand 15 24159 Kiel 0431/3104947 E-Mail Website Facebook Instagram

Esel- & Landspielhof Nessendorf Wiesengrund 3 24327 Blekendorf-Nessendorf Website

AWO Kinder- u. Jugendbauernhof Skandinaviendamm 250 24109 Kiel-Mettenhof Website