Woche der Klimaanpassung: Kiel ist dabei

Vom 12. bis 16. September 2022 tragen engagierte Akteure auf Bundes-, Landes- und Stadtebene aus ganz Deutschland dazu bei, Bedeutung und Vielfalt der Klimaanpassung sicht- und erlebbar zu machen. Das Thema steht am Dienstag, 13. September 2022, im Mittelpunkt einer Veranstaltung in der Zentralbücherei im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31.

Unter dem Titel "Anpassung an die Folgen des Klimawandels in der Küstenstadt Kiel" wird von 17.30 bis 18.30 Uhr über die möglichen zukünftigen Entwicklungen des Klimas in der Region Kiel berichtet. Zudem wird das Klimawandel-Anpassungskonzept vorgestellt, das zurzeit entwickelt wird. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist keine Anmeldung nötig.

Welche Auswirkungen des Klimawandels sind bereits in Kiel zu spüren? Welche bergen die meisten Risiken? Und was kann die Stadtverwaltung tun, um Klimaveränderungen entgegenzuwirken? Über diese und weitere Fragen können die Teilnehmer diskutieren.

Schon jetzt hängen in der Zentralbücherei ein Informationsplakat und ein interaktives Plakat aus. Die Besucher können dort ihre persönlichen Erfahrungen, Fragen und Anregungen zum Thema Klimaanpassung festhalten. Die gesammelten Ergebnisse werden dann bei der Veranstaltung aufgegriffen.

Die erste bundesweite Woche der Klimaanpassung steht unter dem Motto "Gemeinsam für Klimaanpassung!". Mit der Kampagne sollen Ideen, Konzepte und Projekte zur Klimaanpassung in Deutschland sichtbar gemacht werden.

Die Aktionswoche wird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) mit dem Zentrum KlimaAnpassung (ZKA) organisiert und ist Bestandteil des BMUV-Sofortprogramms Klimaanpassung.

Weitere Informationen gibt es unter https://ad.zentrum-klimaanpassung.de/woche-der-klimaanpassung.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel