Auch an der HAW Kiel wird zwischen zulässiger und unerlaubter KI-Unterstützung unterschieden . Lehrende können festlegen, ob und in welchem Umfang generative Sprachmodelle eingesetzt werden dürfen.

An der Universität Kiel existieren Orientierungshilfen für den Umgang mit generativer KI in Studium und Lehre. Dabei wird deutlich, dass die Nutzung solcher Programme nicht grundsätzlich ausgeschlossen sein muss. Welche Hilfsmittel bei einer bestimmten Prüfungsleistung erlaubt sind, hängt jedoch von den geltenden Regelungen ab.

Eine allgemeingültige Antwort gibt es darauf nicht. Entscheidend sind die Prüfungsordnung, die Vorgaben des jeweiligen Fachbereichs und die konkreten Anweisungen der Lehrenden.

Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen einer erlaubten Unterstützung und der unerlaubten Übernahme von Prüfungsleistungen. Nicht alles, was technisch möglich ist, darf auch bei einer benoteten Arbeit verwendet werden.

Besonders während der Prüfungsphasen sind solche Angebote attraktiv. Wer beispielsweise eine Hausarbeit schreiben muss, kann sich mithilfe von KI erste Ideen für eine Gliederung geben lassen oder schwierige Fachbegriffe verständlicher erklären lassen.

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel (HAW Kiel) spielt der Umgang mit künstlicher Intelligenz eine zunehmend wichtige Rolle. Digitale Anwendungen können Studierende bei wissenschaftlichen Arbeiten unterstützen, komplexe Inhalte erklären oder bei der Strukturierung umfangreicher Themen helfen.

Wann kann KI im Studium als Täuschungsversuch gelten?

Problematisch wird der Einsatz künstlicher Intelligenz vor allem dann, wenn Studierende unerlaubte Hilfsmittel verwenden oder fremd beziehungsweise maschinell erstellte Leistungen als eigene Arbeit ausgeben. Ein möglicher Fall wäre beispielsweise eine Hausarbeit, deren wesentliche Argumentation und Textpassagen vollständig von einer KI erstellt wurden, obwohl die Prüfungsbedingungen eine eigenständige Bearbeitung ohne solche Hilfsmittel verlangen. Auch die fehlende Kennzeichnung einer erlaubten KI-Nutzung kann problematisch werden, wenn eine entsprechende Dokumentation vorgeschrieben ist.

Welche Folgen ein solcher Verstoß haben kann, hängt von den jeweiligen Prüfungsbestimmungen und den Umständen des Einzelfalls ab. Möglich sind beispielsweise die Bewertung einer Prüfungsleistung als nicht bestanden oder weitere prüfungsrechtliche Maßnahmen.

Allerdings bedeutet nicht jeder Verdacht automatisch, dass tatsächlich eine Täuschung vorliegt. Gerade bei KI-generierten Texten kann die Beurteilung schwierig sein. Wer mit einem entsprechenden Vorwurf konfrontiert wird, sollte sich deshalb zunächst über die rechtliche Situation informieren.

Weitere Informationen darüber, wann der Einsatz von KI bei Prüfungen als Täuschungsversuch gelten kann und unter welchen Voraussetzungen eine Prüfungsanfechtung möglich ist, bieten die Rechtsanwälte Dr. Heinze & Partner.

KI-generierte Inhalte richtig kennzeichnen

Neben der Frage, ob KI überhaupt verwendet werden darf, spielt die transparente Dokumentation eine wichtige Rolle. Wissenschaftliche Arbeiten müssen nachvollziehbar sein. Das gilt auch dann, wenn digitale Hilfsmittel eingesetzt werden.

Je nach Studiengang und Prüfungsanforderungen kann es notwendig sein, die verwendeten Programme, ihren Einsatzzweck und den Umfang der Unterstützung offenzulegen. Wurde ein KI-Programm beispielsweise zur Entwicklung einer Gliederung oder zur sprachlichen Überarbeitung einzelner Abschnitte verwendet, kann eine entsprechende Angabe erforderlich sein.

Wichtig ist außerdem, KI-generierte Informationen nicht ungeprüft zu übernehmen. Sprachmodelle können fehlerhafte Angaben machen, wissenschaftliche Zusammenhänge ungenau darstellen oder Literaturquellen nennen, die überhaupt nicht existieren. Gerade bei Hausarbeiten und Abschlussarbeiten solltet ihr deshalb sämtliche Quellen selbst überprüfen. Eine von ChatGPT vorgeschlagene Literaturangabe ersetzt keine eigenständige Recherche.

Welche Regeln gelten bei Klausuren und anderen Prüfungen?

Während KI bei Hausarbeiten unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein kann, gelten für Klausuren häufig strengere Anforderungen. Bei einer klassischen Präsenzklausur dürfen grundsätzlich nur die ausdrücklich zugelassenen Hilfsmittel verwendet werden. Ist die Verwendung von Smartphones, internetfähigen Geräten oder KI-Anwendungen nicht gestattet, kann deren unerlaubter Einsatz prüfungsrechtliche Konsequenzen haben. Anders kann die Situation bei digitalen Prüfungen, Projektarbeiten oder sogenannten Take-Home-Prüfungen aussehen. Hier können Lehrende bestimmte technische Hilfsmittel ausdrücklich zulassen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die konkrete Aufgabenstellung. Soll beispielsweise der reflektierte Umgang mit KI untersucht werden, kann die Nutzung entsprechender Programme sogar Bestandteil der Prüfungsleistung sein.

Entscheidend ist deshalb immer, welche Vorgaben für die jeweilige Prüfung bestehen.

Was tun, wenn ein Täuschungsversuch vermutet wird?

Erhalten Studierende den Vorwurf, eine Prüfungsleistung mithilfe unerlaubter KI erstellt zu haben, kann das zunächst verunsichern. Besonders schwer wiegt ein solcher Verdacht, wenn es um eine Abschlussarbeit oder einen wichtigen Prüfungsversuch geht.In einer solchen Situation ist es sinnvoll, die Vorwürfe und die zugrunde liegenden Regelungen genau zu prüfen. Nicht jede Auffälligkeit in einem Text belegt, dass unerlaubte Hilfsmittel eingesetzt wurden. Hilfreich kann es sein, den eigenen Arbeitsprozess nachvollziehbar zu dokumentieren. Dazu gehören beispielsweise frühere Textversionen, Rechercheunterlagen, Notizen und selbst erstellte Gliederungen. Außerdem sollten Betroffene darauf achten, ob ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird und welche Fristen bei einem förmlichen Bescheid gelten.

Auch die Nutzung automatisierter KI-Erkennungssysteme sollte kritisch betrachtet werden. Solche Programme liefern keine zweifelsfreien Nachweise dafür, ob ein Text tatsächlich von einer künstlichen Intelligenz stammt. Bei schwerwiegenden Vorwürfen kann eine prüfungsrechtliche Beratung sinnvoll sein, insbesondere wenn das Bestehen des Studiums gefährdet ist.

So nutzt ihr KI im Studium sinnvoll und sicher

Künstliche Intelligenz kann den Studienalltag erheblich erleichtern. Gerade für Studierende in Kiel bietet sie zahlreiche Möglichkeiten, etwa um komplexe Vorlesungsinhalte verständlicher aufzubereiten, Lernfragen zu entwickeln oder die Prüfungsvorbereitung zu organisieren.

Der verantwortungsvolle Umgang mit KI ist jedoch nicht nur während des Studiums wichtig, sondern gewinnt auch im Berufsleben an Bedeutung. Welche Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, zeigt unser Beitrag über KI als Karriere-Booster in Kiel.

Damit die Nutzung nicht zum Problem wird, solltet ihr euch vor jeder Prüfungsleistung über die erlaubten Hilfsmittel informieren und den KI-Einsatz gegebenenfalls dokumentieren. Auch fachliche Aussagen und Quellen müssen stets eigenständig überprüft werden. Vertrauliche Daten gehören zudem nicht ohne entsprechende Berechtigung in öffentlich zugängliche KI-Anwendungen.

Entscheidend bleibt, dass KI das eigene Lernen unterstützt, aber weder das Verständnis der Inhalte noch das eigenständige Denken ersetzt.

KI kann das Studium erleichtern, doch klare Regeln bleiben wichtig

Für Studierende an den Kieler Hochschulen eröffnet künstliche Intelligenz zahlreiche Möglichkeiten. Von der Prüfungsvorbereitung bis zur wissenschaftlichen Recherche können digitale Anwendungen den Studienalltag erleichtern.

Entscheidend ist allerdings, dass die geltenden Prüfungsregeln eingehalten werden. Ob ChatGPT bei einer Hausarbeit oder anderen Prüfungsleistung verwendet werden darf, hängt von den konkreten Vorgaben ab.

Wer sich frühzeitig informiert, den Einsatz von KI transparent dokumentiert und seine Arbeit eigenständig erstellt, kann viele Risiken vermeiden. So lässt sich künstliche Intelligenz als hilfreiches Werkzeug nutzen, ohne unnötig Probleme bei der nächsten Prüfungsleistung zu riskieren.