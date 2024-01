Kerstin Ott geht 2024 auf Tournee

Wann? 3. März 2024 um 20.00 Uhr Wo? Wundernino Arena Tickets: hier bestellen*

Ganz klar, Kerstin Ott hat die deutschsprachige Popmusik geprägt wie kaum eine andere und gehört heute zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum. Eine Ausnahme-Singer-Songwriterin, die ihr Publikum mit ihrem augenzwinkernden Charme in ihren Bann zieht. Die Menschen zusammenbringt und sie für einen Abend lang den Alltagstrott vergessen lässt, um gemeinsam zu singen, zu tanzen und jeden Moment zu genießen.

So auch auf der kommenden "Best Ott"-Tournee, die 2023 und 2024 wieder in 30 Städten zu unvergesslichen Abenden lädt, um den Weg zu feiern, der sie vom kleinen schleswig-holsteinischen Heide an die Spitze der Charts, in die Beststellerliste, in die wichtigsten TV-Shows, an die Seite hochkarätiger Duettpartner und in die Herzen unzähliger Fans und Kritiker führte.

Mit dabei sind alle ihre Hits seit ihrem Durchbruch, alle kleinen und großen Songs in ihrem ganz eigenen Sound aus Pop, Dance, Folk und Schlager. Ob "Herzbewohner", "Regenbogenfarben" oder "Ich geh meinen Weg", tanzbare Partysongs wie "Scheißmelodie" oder "Nachts sind alle Katzen grau", alte Ohrwürmer oder brandneue Stücke wie "Mädchen" – zwischen Liebe, Mut und Hoffnung, Einsamkeit, Trauer, Stärke und dem Willen, immer wieder aufzustehen, erzählt Kerstin Geschichten direkt aus dem Leben. Oft autobiografisch, immer aufrichtig und einfach perfekt zum Mitsingen. Mit ihrer eindrucksvollen Stimme trifft eine ihrer tiefgründigen Zeilen definitiv jeden mitten ins Herz, rührt zu Tränen, nimmt an die Hand, tröstet und macht Mut, stimmt nachdenklich oder lässt vor Zustimmung laut jubeln. Immer ganz nah dran am Leben und an ihren Fans.

Eben diese Nähe zu ihren Fans ist für sie das wertvollste Geschenk ihrer Karriere, was man ihr auch in jedem Moment auf der Bühne anmerkt, wenn sie in ihrer unverwechselbaren und herzlichen Art diese besondere Stimmung und das große Wir-Gefühl erschafft. Wenn aus Fremden Freunde werden und gemeinsam eine unvergessliche Zeit haben, wenn diese Stunden noch lange im Alltag nachklingen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern, dann wird wieder einmal deutlich, warum Kerstin Ott völlig zu Recht ganz oben in der Musikwelt angekommen ist. Und warum man sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte!

Quelle: Semmel Concerts Entertainment GmbH