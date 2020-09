Kartoffelgerichte aus aller Welt – Streetfood "Poutine" aus Kanada

In Kanada beispielsweise ist die Kartoffel in Form der "Poutine" eines der beliebtesten Streetfoods. Wie sich der Snack komplett vegetarisch zubereiten lässt, verraten die Experten der Kartoffel-Marketing GmbH.

Chaos auf dem Teller – Feuerwerk im Mund

In der kanadischen, französischsprachigen Provinz Quebec bedeutet "Poutine" so viel wie "Chaos" oder "Durcheinander". Somit beschreibt der Name gleichzeitig die Optik des angesagten Gerichts. Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartoffel-Marketing GmbH, erklärt: "'Poutine' ist ein klassisches kanadisches Streetfood und besteht ursprünglich aus Pommes frites oder aus ungeschälten Kartoffelschnitzen, Käsebruchstücken und Bratensauce. Leicht abgewandelt, lässt sich das leckere Kartoffelgericht ganz einfach zu Hause und auch komplett vegetarisch zubereiten." Mit einer Extraportion Chilis wird die "Poutine" zudem zu einem Geschmacksfeuerwerk im Mund.

Vegetarische Poutine – so einfach geht's

Wie im Original, wird auch für die vegetarische Poutine zuerst eine Sauce zubereitet. Dafür rote Paprika, Chilischoten und Champignons waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Eine Zwiebel würfeln und gemeinsam mit der Paprika, den Chilis und den Champignons anbraten. Nachdem das Gemüse etwas geschmort hat, wird es mit Gemüsefond aufgegossen und mit Tomatenmark und Sahne verfeinert. Die fertige Sauce lässt sich am Ende mit Salz und Pfeffer sowie Kräutern der Provence abschmecken.

Für die Kartoffel-Wedges eignen sich am besten vorwiegend festkochende Kartoffeln. Diese werden gewaschen und ungeschält in fingerbreite Spalten geschnitten. Anschließend in einer Fritteuse oder in einem Topf mit reichlich Rapsöl frittieren und auf einem Küchenkrepp abtropfen. Wer extra knusprige Wedges möchte, kann diese ein zweites Mal frittieren. Nachdem alles fertig ist, werden die Kartoffel-Wedges gemeinsam mit der Sauce angerichtet und mit einer Portion geraspeltem Cheddar bestreut – fertig.

Rezept für die vegetarische Kartoffel-Poutine

Zutaten für 4 Portionen

Für die knusprigen Pommes-Wedges

10 vorwiegend festkochende Kartoffeln

1 L Frittieröl

Für die Paprika-Champignon-Soße

500 g Champignons

1 rote Paprika

2 rote Chillis

400 ml Gemüsefond

1 kleine Dose Tomatenmark

100 ml Schlagsahne

Kräuter der Provence

Salz und Pfeffer

Zubereitung der scharfen Champignon-Paprikasoße

Die rote Paprika würfeln.

Die Chilischote putzen und in Scheiben schneiden.

Champignons in Scheiben schneiden.

Die Zwiebeln würfeln.

In einer Pfanne die Zwiebeln in etwas Öl anschwitzen, dann die gewürfelten Paprika und den Chili dazugeben.

Die Champignonscheiben dazugeben und kurz etwas schmoren lassen.

Gemüsefond angießen, Tomatenmark und Sahne hinzugeben. Die Soße reduzieren, bis sie etwas eingekocht ist.

Die scharfe Champignon-Paprikasoße mit Salz, Pfeffer und Kräutern der Provence abschmecken.

Zubereitung der Pommes-Wedges

Die Kartoffeln waschen (nicht schälen) und in fingerbreite Spalten schneiden.

Reichlich Rapsöl in einem Topf erhitzen und die Kartoffelspalten darin frittieren, bis sie eine goldgelbe Farbe haben. Danach auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Für die Extraportion Knusprigkeit, können die Pommes-Wedges noch ein zweites Mal frittiert werden.

Die vegetarische Poutine anrichten

Die fertigen Pommes-Wedges auf einen großen tiefen Teller geben, mit scharfer Champignon-Paprikasoße übergießen. Wer möchte, streut noch eine Portion geraspelten Cheddar darüber.

Videoanleitung zum Rezept

Quelle: tts agentur05 GmbH