Wann? Freitag, 21. und 28. Januar, 4. Februar 2022, jeweils 20.00 Uhr; Samstag, 22. und 29. Januar, 5. Februar 2022, jeweils 17.00 Uhr Wo? Lore & Lay Theaterschiff Eintritt: 26,50 Euro Tickets: Hier direkt Zugang: Es gilt die 2G-Regel

Die Karaoke-Komödie

Männer sind wie Zähne: erst kriegt man sie schlecht und wenn man sie hat, müssen sie gepflegt werden oder sie verursachen andauernd Beschwerden. Zu dieser Einsicht kommen auch vier Frauen, die am Samstagabend kurz vor Ladenschluss im Parkhaus eines Einkaufszentrums aufeinander treffen:

Die gestresste Hausfrau und Mutter Grit, die frisch entlassene Verkäuferin und Karaoke-Fan Jennifer, die männerverschleißende Geschäftsfrau Pascaline und Wanda, die sich nach geplatzter Hochzeit in ihrem Auto in der Tiefgarage verschanzt hat. Der Zufall würfelt diese Damen zusammen und so verschieden die Leben der einzelnen Damen sind, so unterschiedlich sind ihre Träume, ihre Sehnsüchte und ihre Männer. Oder schlummert da in jedem Herz derselbe Frust?

Während ihrer gemeinsamen Zeit im Parkhaus lernen sie sich untereinander kennen und stellen die eine oder andere Gemeinsamkeit fest. Und so tratschen und philosophieren sie über alles, was das Thema Männer so hergibt. Von kalorienreichen Riesen-Portionen Pommes, Träumereien bis zu Helene-Fischer-Hits ist alles erlaubt. Zeit also für poppige Songs, kultige Gags, und vor allem eine Frauengemeinschaft, die zusammenhält und sich zum Kampf wappnet: der TUSSIPARK ist gegründet!