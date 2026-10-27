Was ist Kaleidoscope Dialogues?

Eines meiner absoluten Lieblingsformate der Wissensvermittlung ist Terra X mit Harald Lesch, der es durch seine anschauliche und humoristische Art schafft, Wissen gebündelt zu vermitteln. Ähnlich schaffen es auch die Menschen hinter Kaleidoscope Dialogues. Das Projekt entstand 2024 aus der Idee heraus, Wissenschaft als Gespräch statt als Vortrag zu gestalten.

Eine Gruppe von Nachwuchsforschenden und Doktorantinnen und -ranten wollte etwas Eigenes schaffen und entwickelte ein Format, das Neugier weckt und Wissenschaft auf witzige und informative Art und Weise präsentiert. Durch das "Science Communication Certificate Program" des Graduiertenzentrum der Kieler Uni lernten die Menschen hinter dem Projekt, wie Wissenschaftskommunikation funktioniert und waren von dem Ganzen so begeistert, dass sie etwas Eigenes auf die Beine stellen wollten.



Dazu kam der Fakt, dass es in Kiel wenig Veranstaltungen auf Englisch gab und Eramusstudierende und Wissenschaftler außerhalb der Hochschulen kaum in einen Dialog kommen konnten. Seitdem hat sich viel getan und insgesamt haben die Verantwortlichen mehr als 16 Veranstaltungen mit 25 Sprechenden aus unterschiedlichsten Disziplinen organisiert.

Die Events finden an ungewöhnlichen Orten statt: in Kinos, Kneipen und Cafés in Kiel und Berlin, demnächst wahrscheinlich auch in Boston und Italien. Die Abende sind dabei so aufgebaut, dass meistens 2 kurze Vorträge sich mit Diskussionsrunden abwechseln, dazu kommen Quizze und häufig noch ein interaktives Experiment. Die Themen reichten bei den vergangenen Events von künstlicher Intelligenz über DNA bis zu Ernährung, Vögeln und dem Wert des Scheiterns.

Das Publikum setzt sich dabei zum Teil aus wiederkehrenden Personen zusammen, die sich immer wieder über anderen Themen bilden möchten. Oder aus Personen, die durch Freunde und Bekannte aufmerksam geworden sind, über Social Media davon erfahren haben, aus Freunden der Vortragenden oder aus Menschen wie mir, die einen Artikel dazu verfassen dürfen.

Wofür steht das Projekt?