Kairos Quartett kommt nach Kiel

Wann? Freitag, 23. September 2022, 19.00 Uhr Wo? Kulturforum in der Stadtgalerie Eintritt: 15,- Euro, ermäßigt 10,- Euro Tickets: online auf kiel-souvenirs.de

Das Kairos Quartett spielt Ende am 23. September 2002 in Kiel mit Drachenspiele II sein drittes Konzertprogramm der Reihe LUFT I WURZELN.

Das Programm mit wesentlichen asiatischen Einflüssen lässt Migrationsbewegungen zwischen europäischen und asiatischen Klangwelten erklingen. Zu hören sind u.a. die Uraufführung der chinesischen Komponistin Yanwen Li und die deutsche Erstaufführung des aus Malaysia stammenden Kee-Yong Chong.

Beide Komponisten werden für die Konzerte aus Asien anreisen. In Gesprächen mit Simone Heilgendorff geben sie zwischen den Stücken Einblicke in ihre musikalische Arbeit. Als Gastmusiker ist Wu Wei an der chinesischen Mundorgel Scheng dabei.

Das Programm Drachenspiele II basiert auf den Asienreisen des Kairos Quartetts in den Jahren 2018 und 2019 nach Shanghai und Guangzhou (China) sowie Kuala Lumpur (Malaysia). Dort spielte es Konzerte mit Leuchtturm-Kompositionen des eigenen Repertoires und Uraufführungen von lokalen Komponisten.

Auch Workshops mit Musikstudierenden der örtlichen Hochschulen waren Teil der Reisen, die insgesamt einen prägenden Eindruck beim Kairos Quartett hinterlassen haben.

Im Jahr 2019 sind die intensiven Erfahrungen des interkulturellen Austauschs in das Programm Drachenspiele I eingeflossen, das in der Reihe "Unerhörte Musik" (BKA Berlin) aufgeführt wurde.

Nun folgt mit Drachenspiele II das zweite komplett asiatisch beeinflusste Konzertprogramm des Kairos Quartetts. Höhepunkte sind die Uraufführung des Stücks Shout in the Drizzle der chinesischen Komponistin Yanwen Li – ein Auftrag des Kairos Quartetts – sowie die deutsche Erstaufführung von Silence Cosmos des malaysischen Komponisten Kee-Yong Chong aus dem Jahr 2005; damals wurde es vom Kairos Quartett beim Warschauer Herbst uraufgeführt.

Vom chinesischen Komponisten Xiaoyong Chen ertönt das Streichquartett Nr. 2, das dem Kairos Quartett gewidmet ist und von ihm bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt 1998 uraufgeführt wurde. Mit dem aus China stammenden Wu Wei an der Scheng werden die beiden Quintette Traces and Shadows II und Three Soundscapes präsentiert, die das Programm abrunden.

Ersteres ist eine Arbeit des indischstämmigen Sandeep Bhagwati, der sich intensiv mit Fragen nach sozialen und ästhetischen Auswirkungen von Herkunft in der Musik befasst. Und Zweiteres stammt aus der Feder von Gabriel Iranyi, der in seinem Stück westliche und fernöstliche Traditionen verschmelzen lässt.

Kairos Quartett und LUFT I WURZELN

Seit seiner Gründung 1996 widmet sich das Kairos Quartett der Aufführung richtungweisender Kompositionen des ausgehenden 20. und des 21. Jahrhunderts und kuratiert viele Projekte selbst. Nach 25 Jahren mit weltweit zahlreichen Auftritten und diversen Tonträger-Produktionen bringt das Kairos Quartett im Jahr 2022 die deutschlandweite Veranstaltungsreihe LUFT | WURZELN auf die Bühne.

Der Titel geht auf den Komponisten Sandeep Bhagwati zurück. In Indien geboren, aufgewachsen in Deutschland und heute zwischen Kanada, der Schweiz und Deutschland pendelnd, umschreibt er mit dem Begriff Luftwurzeln sein Verständnis von Heimat.

Als unabhängiges und weltoffenes sowie international tätiges Ensemble identifiziert sich das Kairos Quartett mit dieser Beschreibung und macht die Luftwurzeln zum Motto für das Jahr 2022.

Drachenspiele II wird gefördert von:

NEUSTART KULTUR der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.

inm – initiative neue musik berlin e.V. (inm).

Es findet statt in Kooperation mit:

Forum für zeitgenössische Musik e.V. Kiel

Verein für den ausgefallenen Klang e.V. (ausKlang) mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) des Landes Brandenburg

Mitwirkende

Kairos Quartett

Wu Wei, Scheng

Moderation und Gespräch mit den anwesenden Komponisten Yanwen Li

und Kee-Yong Chong: Simone Heilgendorff

Programm

Sandeep Bhagwati [*1963] • Traces and Shadows II für Scheng und Streichquartett [2012]

Xiaoyong Chen [*1955] • Streichquartett Nr. 2 [1998]

Kee-Yong Chong [*1971] • Silence Cosmos für Streichquartett [2005] DE

Gabriel Iranyi [*1946] • Three Soundscapes für Sheng und Streichquartett [2018]

Yanwen Li [*1983] • Shout in the Drizzle für Streichquartett [2022] UA, Auftragskomposition des Kairos Quartetts

Quelle: Artefakt Berlin