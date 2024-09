Wir verlosen 2x1 Exemplar des neuen "Kaffee-Quiz"

Das handliche Quiz taucht tief ein in die faszinierende Welt des Kaffees und seiner köstlichen Aromen. Es lädt dazu ein, allein oder gemeinsam mit anderen zu spielen, zu rätseln und dabei viel Wissenswertes über das beliebte Heißgetränk zu entdecken.

100 Fragen und Antworten rund um den Kaffee

In dem Quiz erwarten die Spieler 100 spannende Fragen und Antworten. Was bedeutet eigentlich das Wort "Kaffee"? Was unterscheidet Lungo und Ristretto vom normalen Espresso? Wofür ist die dritte Tasse bei der äthiopischen Kaffeezeremonie gedacht? Welche Erfindung revolutionierte das Kaffeekochen? Wann erreicht Koffein seine höchste Konzentration im Blut?



Die Fragen sind vielfältig und decken zahlreiche Themen rund um den Kaffee ab – von Anbaugebieten und Ernte über Röstung und Zubereitungsarten bis hin zu kulturellen Aspekten und Anekdoten. Für Genießer und Baristas ist das Quiz ein perfektes Geschenk.

Die Autoren und der Kaffeegenuss

Birte und Martin Stährmann verbinden mit Kaffee Lebensqualität im Alltag. "Schon den Duft verbinde ich mit Pause, mit Erholung, mit Genuss. Und beim Rösten von Kaffee dabei zu sein, ist sehr sinnenreich", sagt Birte Stährmann. Ihr Mann ergänzt: "Eine Kaffeepause fördert eindeutig meine Kreativität im Beruf und in der Freizeit".