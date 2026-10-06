Am gesterigen Montag um 7.30 Uhr nach mehrjähriger Planung und einem Umbau der Räumlichkeiten, konnte die Eröffnung des Moa Cafés vollzogen werden. Vielen wird Joris vielleicht bekannt sein durch seinen bisherigen Standort vor der Seeburg an der Kiellinie und durch seine Falafel-Fabrik, die ebenfalls bis zur Winterpause im Biergarten vor der Seeburg zu finden war. Nun hat er sich dazu entschlossen, sich an der Universität zwischen Hochhaus und dem Wissenschaftspark mit einem neuen Standort zu versuchen. Das Konzept ist dabei denkbar simpel: Es wird Zimt- und Kardamomschnecken aus eigener Herstellung, Kaffee von Loppo in verschiedenen Varianten und Sandwiches zum Mitnehmen geben.

Geöffnet ist vorerst jeden Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 14.30 Uhr, die Zeiten können je nach Bedarf allerdings noch angepasst werden. Das Semester mit den Vorlesungen beginnt in etwas weniger als 2 Wochen und auch in diesem Jahr zieht es wieder mehrere tausend Studierende nach Kiel, die sich zwischen den Kursen versorgen müssen, weswegen sich wahrscheinlich noch etwas an den Zeiten tun wird.

Und auch einen eventuellen zweiten Standpunkt am unteren Campus hat Jeschke schon im Blick, der vielleicht im kommenden Jahr eröffnet werden könnte. Zunächst läge aber ersteinmal der Fokus auf der Eröffnung eines Ladesgeschäfts der Falafel-Fabrik, das bis Ende des Jahres in der Beselerallee 64 eröffnet werden soll.



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