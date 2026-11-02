Wann? Samstag, 2. Januar 2027, 18.00 Uhr und Sonntag, 3. Januar 2027, 14.00 Uhr Wo? MERKUR Ostseehalle Kiel Eintritt: ab 57,99 Euro Tickets: hier Tickets bestellen*

Ein Wochenende voller Superlative

Die Show startet an beiden Veranstaltungstagen mit einem beeindruckenden Opening inklusive Feuerwerk und Lasershow. Im Anschluss erwartet das Publikum ein vierstündiges Nonstop-Programm:

Beim JUMP & RACE Freestyle treten traditionell die besten Fahrer der Welt gegeneinander an. Die Rider beherrschen alle Tricks und hebeln dabei sämtliche Grenzen der Physik aus - es wird der Wahnsinn auf 2 Rädern!

Das Race ́n ́Style ist in Deutschland einzigartig und kombiniert Sprünge über FMX-Rampen mit packenden Parallelrennen.

Supercross, Ladies Cross und 2x Kids Cross – mehr Cross geht nicht! Auf einem anspruchsvollen, aus über 1.500 Tonnen Spezialboden gestalteten Supercross-Parcours liefern sich u.a. internationale SX1-Profis Rennen auf höchstem Niveau.

Dieser einzigartige Mix macht JUMP & RACE seit Jahren zu einem der beliebtesten Motorsport-Events Deutschlands.