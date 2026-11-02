40 Jahre Motorsport in der MERKUR Ostseehalle – das Int. JUMP & RACE Masters setzt neue Maßstäbe!
Kultur Musical, Comedy & Show
Die größte Motorsportshow im Norden feiert Jubiläum: "40 Jahre Motorsport in der Ostseehalle". Zum Jahresauftakt 2027 präsentiert die MERKUR Ostseehalle die spektakulärste Ausgabe der JUMP & RACE Show, die es je gegeben hat. Mit mehr Fahrern, mehr Rampen, mehr Klassen, einer komplett neu designten Strecke und etlichen Jubiläumsüberraschungen wird das Event zu einem unvergleichlichen Action-Erlebnis für alle Motorsport- und Freestyle-Fans.
|Wann?
|Samstag, 2. Januar 2027, 18.00 Uhr und Sonntag, 3. Januar 2027, 14.00 Uhr
|Wo?
|MERKUR Ostseehalle Kiel
|Eintritt:
|ab 57,99 Euro
|Tickets:
|hier Tickets bestellen*
Ein Wochenende voller Superlative
Die Show startet an beiden Veranstaltungstagen mit einem beeindruckenden Opening inklusive Feuerwerk und Lasershow. Im Anschluss erwartet das Publikum ein vierstündiges Nonstop-Programm:
Beim JUMP & RACE Freestyle treten traditionell die besten Fahrer der Welt gegeneinander an. Die Rider beherrschen alle Tricks und hebeln dabei sämtliche Grenzen der Physik aus - es wird der Wahnsinn auf 2 Rädern!
Das Race ́n ́Style ist in Deutschland einzigartig und kombiniert Sprünge über FMX-Rampen mit packenden Parallelrennen.
Supercross, Ladies Cross und 2x Kids Cross – mehr Cross geht nicht! Auf einem anspruchsvollen, aus über 1.500 Tonnen Spezialboden gestalteten Supercross-Parcours liefern sich u.a. internationale SX1-Profis Rennen auf höchstem Niveau.
Dieser einzigartige Mix macht JUMP & RACE seit Jahren zu einem der beliebtesten Motorsport-Events Deutschlands.
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Das limitierte JUMP & RACE FAN-PAKET
Für Fans, die das Event aus nächster Nähe erleben möchten, steht ein exklusives Fan-Paket* zur Verfügung – inklusive VIP-Zugang, separatem Eingang, Snacks & Getränken, Top-Sitzplätzen, kostenfreier Garderobe sowie einem Meet & Greet mit den Freestyle-Stars. Außerdem enthalten: ein großformatiges Fanposter und ein Sticker.
Ortsinformationen
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