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40 Jahre Motorsport in der MERKUR Ostseehalle – das Int. JUMP & RACE Masters setzt neue Maßstäbe!

Kultur Musical, Comedy & Show

Die größte Motorsportshow im Norden feiert Jubiläum: "40 Jahre Motorsport in der Ostseehalle". Zum Jahresauftakt 2027 präsentiert die MERKUR Ostseehalle die spektakulärste Ausgabe der JUMP & RACE Show, die es je gegeben hat. Mit mehr Fahrern, mehr Rampen, mehr Klassen, einer komplett neu designten Strecke und etlichen Jubiläumsüberraschungen wird das Event zu einem unvergleichlichen Action-Erlebnis für alle Motorsport- und Freestyle-Fans.

Freestyle-Fahrer machen Stunts auf ihren Motorrädern
Jump & Race Masters, © Jump & Race Masters
Avatarbild von Autor Annika Reinhard Annika Reinhard
Wann? Samstag, 2. Januar 2027, 18.00 Uhr und Sonntag, 3. Januar 2027, 14.00 Uhr
Wo? MERKUR Ostseehalle Kiel
Eintritt: ab 57,99 Euro
Tickets: hier Tickets bestellen*

Ein Wochenende voller Superlative

Die Show startet an beiden Veranstaltungstagen mit einem beeindruckenden Opening inklusive Feuerwerk und Lasershow. Im Anschluss erwartet das Publikum ein vierstündiges Nonstop-Programm:

Beim JUMP & RACE Freestyle treten traditionell die besten Fahrer der Welt gegeneinander an. Die Rider beherrschen alle Tricks und hebeln dabei sämtliche Grenzen der Physik aus - es wird der Wahnsinn auf 2 Rädern!

Das Race ́n ́Style ist in Deutschland einzigartig und kombiniert Sprünge über FMX-Rampen mit packenden Parallelrennen.

Supercross, Ladies Cross und 2x Kids Cross – mehr Cross geht nicht! Auf einem anspruchsvollen, aus über 1.500 Tonnen Spezialboden gestalteten Supercross-Parcours liefern sich u.a. internationale SX1-Profis Rennen auf höchstem Niveau.

Dieser einzigartige Mix macht JUMP & RACE seit Jahren zu einem der beliebtesten Motorsport-Events Deutschlands.

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Das limitierte JUMP & RACE FAN-PAKET

Für Fans, die das Event aus nächster Nähe erleben möchten, steht ein exklusives Fan-Paket* zur Verfügung – inklusive VIP-Zugang, separatem Eingang, Snacks & Getränken, Top-Sitzplätzen, kostenfreier Garderobe sowie einem Meet & Greet mit den Freestyle-Stars. Außerdem enthalten: ein großformatiges Fanposter und ein Sticker.

Eine Collage aus drei Bildern von Stunts bei Jump & Race Masters
Jump & Race Masters, © Jump & Race Masters
Quelle:  Konzert- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Kiel

Ortsinformationen

MERKUR Ostseehalle
Europaplatz 1
24103 Kiel
0431/982100
 Website
Instagram

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