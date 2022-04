Jugendtreffs veranstalten sportliche Woche in den Osterferien

Mitmachzirkus, Tanzen, Fußball, Yoga, Klettern und vieles mehr stehen zur Auswahl. Dabei können neue Bewegungsformen ausprobiert und andere Interessierte getroffen werden. Alle Angebote sind kostenlos. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Sportwoche beginnt am Montag, 4. April 2022, um 12.00 Uhr in der Bresthalle in der Lantziusstraße 61 mit einem offenen Fußballangebot. Außerdem können ab 14.00 Uhr Zirkuskünste in den Räumen des Vereins MeerManege in Kronshagen, Schreberweg 4, erlernt oder die Kletterwand in der Waldorfschule in Hasseldieksdamm ausprobiert werden.

Weiter geht es am Dienstag, 5. April 2022, ab 12.00 Uhr in der Helmut-Wriedt-Halle in der Rendsburger Landstraße 115-117, mit Yoga, Fußball, Tanzen und Bewegungslandschaften. Ab 16.30 Uhr können Fitnessgeräte im Jugendtreff Hassee, Altenrade 2, ausprobiert werden.

Die Mädchen*sportwoche findet am Mittwoch, 6. April, von 12 bis 17 Uhr im Jugendtreff auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände, Schusterkrug 25, Gebäude 47 statt. Dort gibt es Skateboards, Inliner und Mitmachzirkus.

Am Donnerstag, 7. April 2022, geht es ab 12.00 Uhr sportlich weiter im Jugendpark und im Sportpark Gaarden sowie in der Coventryhalle, Preetzer Straße 117. Zur Wahl stehen BMX-Rad fahren, Hip-Hop-Tanz unter professioneller Anleitung, Rugby spielen, Skateboard fahren und Outdoorspiele.

Das Programm und die Einverständniserklärung für die Erziehungsberechtigten sind unter www.kiel.de/jugendtreff im Internet abrufbar. Infos gibt es auch beim Mädchen*treff Rela, maedchentreff.rela@kiel.de, Telefonnummer 685870.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel