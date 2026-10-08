Wann? Mittwoch, 07.10.2026 bis Freitag, 30.10.2026; Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr, freitags von 9.00 - 14.00 Uhr Wo? Haus der Sparkassen in Mettenhof Eintritt: Frei

Was erwartet euch in der Ausstellung?

Die Ausstellung präsentiert großformatige Portraitaufnahmen aller 25 Preisträger des renommierten Leonard Bernstein Awards. Von Lang Lang, der 2002 ausgezeichnet wurde, bis zur aktuellen Preisträgerin Lucienne Renaudin Vary aus dem Jahr 2026 könnt ihr die Gesichter außergewöhnlicher Musiktalente entdecken. Jedes Portrait erzählt die Geschichte einer besonderen künstlerischen Karriere.

Komplettiert wird die Schau durch historische AluDibond-Aufnahmen aus den Anfangszeiten des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Der verstorbene Fotograf Horst Pfeiffer, ehemals dpa, hielt eindrucksvolle Momente mit Leonard Bernstein selbst fest. Diese seltenen Dokumente zeigen den Namensgeber des Awards in seiner aktiven Zeit beim Festival. Zusätzlich bereichern künstlerische Fotointerpretationen des Digitalkünstlers Bernt Hoffmann aus Flensburg die Ausstellung.

Wann könnt ihr die Ausstellung besuchen?

Die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein zeigt die Ausstellung im Haus der Sparkassen am Faluner Weg 6 in Kiel-Mettenhof. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei, sodass ihr ohne Hürden in die Welt der Musikgeschichte eintauchen könnt. Bis zum 30. Oktober 2026 habt ihr Zeit, diese besondere Retrospektive zu erleben.

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