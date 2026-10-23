Hohe Fassaden, große Räume

Viele Menschen in Kiel kennen den Flandernbunker wahrscheinlich durch seine markante Position zwischen Marinestützpunkt und dem Landeskommando. Die hohen Wände und der viele Beton schaffen eine fast surreale Atmosphäre und mit dem leichten Nebel am morgen fühlt man sich nicht direkt wie in einem Museum.

Hinter dem Flandernbunker steht der Verein Mahnmal Kilian e.V., der sich seit 1995 für den Erhalt des Bunkers und die Vermittlung von Wissen einsetzt. Etwa 10.000 Menschen besuchen das Museum jedes Jahr und in den vergangenen Jahren kamen auch immer mehr internationale Gäste, insbesondere von den anlegenden Kreuzfahrtschiffen. Derzeit befindet sich einiges im Umbau, man plane nach Aussage von Dr. Jens Rönnau, dem Vereinsvorsitzendem, eine neue Dauerausstellung, bei der u.a. audiovisuelle Elemente in Form von Zeitzeugenberichten zum Einsatz kommen sollen und es soll ein Archivraum mit thematisch passenden Büchern entstehen.

An dieser Schnittstelle setzt die neue Ausstellung zum Jubiläum an: Ab dem 25. Oktober 2026 widmet sie sich einem verschwundenen Wahrzeichen der Kieler Förde: dem U-Bootbunker Kilian. Vor 80 Jahren sprengten ihn die britischen Alliierten und hinterließen ihr königliches Hoheitszeichen auf einem ungesprengten Bunkerteil. Es blieb bis zur finalen Sprengung 2000 erhalten. Jahrzehntelang prägte die Ruine die Küstenlandschaft der Kieler Förde. Sie war Teil des alltäglichen Blicks aufs Meer und verband Generationen. Die Ausstellung verbindet historische Dokumente mit zeitgenössischer Kunst und läuft vorraussichtlich bis Juli 2027.

Im Zentrum steht ein künstlerisches Forschungsprojekt der Berliner Künstlerin Hsiao-Ying Chen. Sie fragt: "Was bleibt, wenn ein Teil der Landschaft verschwindet?" Die aus Taiwan stammende Künstlerin studierte an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Von 2011 bis 2018 absolvierte sie dort ihr Diplom und die Meisterklasse bei Prof. Thomas Rug. Ihre Arbeiten wurden international gezeigt. Von Taipei über Leipzig bis New York. Aktuell ist sie Stipendiatin im Künstlerhaus Otte 1 in Eckernförde.

Chen erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Neustart Kultur-Stipendium 2022. Durch die Nähe von Kiel zu Eckernförde erforscht sie, wie Orte unsere Wahrnehmung prägen und was geschieht, wenn sie verschwinden.

Open Call zur Sicherung der Erinnerungen

Eigentlich war nur eine Verteilung des Vorhabens über den Newsletter geplant, als sich Chen an den Verein wandete. Doch daraus entwickelte sich schnell ein größeres Vorhaben: Sie ruft in einem Open Call dazu auf, Erinnerungen zu teilen. Haben die Menschen aus Kiel den Bunker Kilian selbst gesehen? Kennt jemand Geschichten von Eltern oder Großeltern? Oder verbindet jemanden eine besondere Beziehung mit der Kieler Förde? Diese und ähnliche Fragen sollen als Teil der Ausstellung durch gemeinsame Gespräcje beantwortet und gesammelt werden.

Geplant ist, dass die Gespräche 30 bis 60 Minuten dauern und in Eckernförde, Kiel oder Umgebung stattfinden. Aufnahmen der Gespräche erfolgen nur mit Zustimmung, eine anonyme Teilnahme ist möglich. Alle interessierten Menschen knnen sich direkt an die Künstlerin unter mio2524@gmail.com wenden und Ideen und Themen vorschlagen.

Drei Zeitebenen in der Ausstellung