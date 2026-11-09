Vier Jahrzehnte vertrauensvolle Kooperation

Seit vier Jahrzehnten verbindet die CAU und die ZJU eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in Forschung und Lehre. Die Kooperation erstreckt sich über zahlreiche Fachbereiche, von Geistes- und Naturwissenschaften bis hin zu Medizin und Ingenieurwesen. Besonders erfolgreich ist die 20-jährige Zusammenarbeit der Frauenkliniken, die gemeinsam an onkologischen Forschungsprojekten arbeiten. Diese Arbeiten trugen zur Entwicklung von Nachweisverfahren für Gebärmutterschleimhaut- und Eierstockkrebs bei.

Am 27. und 28. Oktober 2026 empfing die CAU eine hochrangige Delegation der Zhejiang University. Das Chinazentrum organisierte ein wissenschaftliches Symposium zur Nachhaltigkeitsforschung mit dem Titel "Towards New Horizons". Forscherinnen und Forscher beider Universitäten diskutierten aktuelle Fragestellungen und loteten neue Kooperationsmöglichkeiten aus.

CAU-Vizepräsident Prof. Ralph Schneider betonte in der Seeburg die Bedeutung der Partnerschaft mit einer der renommiertesten Universitäten Chinas. Das Jubiläumssymposium rückte die Nachhaltigkeitsforschung in den Mittelpunkt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tauschten sich über aktuelle Herausforderungen aus und entwickelten gemeinsame Perspektiven.

Austausch und neue Vereinbarungen

Der Studierendenaustausch bildet eine wichtige Säule der Partnerschaft. In den vergangenen 15 Jahren absolvierten 37 CAU-Studierende einen Aufenthalt an der ZJU in Hangzhou. Weitere 40 Studierende erwarben dort einen Masterabschluss in China Studies. Diese Aufenthalte ermöglichen es, fachliche Kenntnisse zu vertiefen und ein differenziertes Verständnis der chinesischen Wissenschaftslandschaft zu entwickeln. Gleichzeitig entstehen persönliche Kontakte, die langfristige Beziehungen zwischen beiden Universitätsgemeinschaften fördern.

Während des Besuchs unterzeichneten der International Campus der ZJU und das Chinazentrum der CAU ein Memorandum of Understanding. Diese Vereinbarung soll die institutionelle Zusammenarbeit intensivieren und eine Grundlage für neue gemeinsame Aktivitäten schaffen. Das MoU markiert einen wichtigen Schritt, um die Kooperation zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Es eröffnet beiden Einrichtungen neue Möglichkeiten für Projekte in Forschung, Lehre und Austausch.

Parallel zur Hochschulpartnerschaft besteht seit 40 Jahren eine Partnerschaft zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Provinz Zhejiang. Anlässlich des Jubiläums besuchte am 28. Oktober eine Delegation der Provinzregierung unter Leitung des Vizegouverneurs die Landesregierung. Diese doppelte Partnerschaft auf universitärer und politischer Ebene stärkt die Beziehungen zwischen beiden Regionen nachhaltig. Sie fördert den Austausch in Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur gleichermaßen.

Die 40-jährige Partnerschaft zeigt, wie langfristige Zusammenarbeit Früchte trägt. Die kontinuierliche Kooperation über Fächergrenzen hinweg hat zahlreiche Forschungserfolge ermöglicht und Hunderten Studierenden internationale Erfahrungen verschafft. Mit dem neuen Memorandum und dem Fokus auf Nachhaltigkeitsforschung setzt die Partnerschaft zukunftsweisende Impulse. Die enge Verbindung zwischen CAU und ZJU leistet einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung und zum interkulturellen Dialog.

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