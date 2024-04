Johnnie "Guitar" Williamson und die Blue Swamp All Star Band kommen nach Kiel!

Wann? 13. April 2024, Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr Wo? Räucherei Kiel Preis ab 25,- Euro Tickets direkt hier bestellen* oder im Ticket-Center des Citti Markts, bei Familia oder der AWO-Kiel

Die Blue Swamp Band verbindet seit rund 25 Jahren klassischen Chicago- und Delta Blues mit US-Südstaaten-Rock und herauskommt dieser mitreißende Swamp Blues, der schon beim Hören einen vom Hocker haut. Mehrfach bewiesen mit legendären Alben wie "Voodoo Soup" oder "Live At The Grand" und unvergessenen Festival-Shows wie beim "Great British Rhythm & Blues Festival", dem "Bologna Jazz Festival" in Italien, "Notodden Blues Festival" Norwegen oder den deutschen "Internationalen Blues Festivals" in Kiel und Rostock. Nie langweilig, immer frisch und beschwingt lädt die Musik und der Sound vor allem Live zum Mittanzen, abrocken und einfach nur genießen ein.

Neben eigenen Stücken, wie der bekannten Boogie-Rock-Nummer "Justify", der es bis in die Playlist mehrerer Radiosender weltweit schaffte oder "Cripple Creek", "Wasted Days" und "Rock’n’Roll Dream", werden auch Klassiker aus der Historie von CCR, den Animals und Titanic gespielt. Natürlich darf der ein oder andere Blues-Standard nicht fehlen. Was diese englische Formation aus Manchester gerade jetzt so außergewöhnlich macht, ist jedoch deren ausgezeichnete Besetzung! Denn die Blue Swamp Band kommt mit einem großartigen UK-All-Star Line-up auf Tour:

Johnnie Guitar Williamson, Jahrgang 1947, prägt die englische und internationale Blues- und Rock-Szene schon seit 50 Jahren u.a. als Mitglied der weltberühmten norwegischen Kultrockband Titanic (1970 – 1979), dessen Hit "Sultana" in sieben Ländern auf Platz Eins kam, später war er über eine Dekade lang Gitarrist bei den legendären The Animals und bei Creedence Clearwater Revived, wo er immer noch die Leadgitarre bedient. Er arbeitete aber auch live und im Studio mit großen Namen wie Noel Redding (Jimi Hendrix), Paul Jones (The Blues Band), Don Airey (Deep Purple), Rick Wakeman (Yes), Chris Farlowe, Spencer Davis, Eric Bell, Jerry Donahue u.v.m. zusammen. Auf Tour 2023 kommt Johnnie "Guitar" Williamson mit seiner Blue Swamp Band, die durchweg aus einer echten Allstar-Truppe besteht: Walter "Wally" Day - Drums und Vocals (geb. 1945 – bekannt wurde Wally vor allem als Drummer von Ray Sawyer, Dr. Hook und bei Creedence Clearwater Revived).

Bernie Southern am Bass (geb. 1948 – Linda Gail Lewis, Spencer Davis Group, The Zombies, Long John Baldry als Elton John noch der Orgelspieler in dieser Band war) und John W. Doyle – Guitar & Vocals (geb. 1977 - stieg bereits als 17-jähriger in die berühmte Band 'Mad Dogs & English Men' als Gitarrist ein, die

weltweit tourten und in zahlreichen Ländern Nr. 1 Hits vorweisen konnte, später dann bei The Hard Travellers der neuen Band von Dave Sharp von The Alarm, aktuell ist er noch Lead-Gitarrist bei der 60er Rock-Legende The Troggs).

Quelle: Fabulous Germany Concerts

