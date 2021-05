John Lee Hooker Jr. & Band in der Räucherei

Wann? Donnerstag, 4. November 2021, 20.00 Uhr Wo? Räucherei Kiel Tickets: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 018 06 / 57 00 70 Eintritt: 28,20 Euro

Mit John Lee Hooker Jr. kommt ein Top-Act des Chicago-Blues nach drei Jahren Europa-Abstinenz endlich wieder auf Tour auf den Kontinent. Noch dazu hat er mit "Testify" ein brandneues Album im Gepäck.

Der 68-jährige Sohn von Blues-Legende John Lee Hooker, selbst 2-fach-nominierter Grammy Award-Künstler (2005 & 2009) und Gewinner vieler weiterer Auszeichnungen, kommt mit vielen neuen Songs im Gepäck.

Aber auch die altbekannten Hooker-Songs (eigene und die seines berühmten Vaters) und einige Blues-Standards sind auf dem Programm. Die 5-köpfige Band gehört derzeit zum Besten, was in Sachen Blues & Roots international geboten wird.

Auch die Rolling Stones sind Fans: Bei ihrer letzten Europa-Tour luden sie John Lee Hooker Jr. als Special Guest zu ihrem einzigen Konzert in Österreich ein. Im September 2017 haben Mick Jagger und seine Bandkollegen auf dem Red Bull Ring, wie einst den Vater John Lee Hooker, auch den Junior zu sich auf die Bühne geholt.

Zusammen mit seinem großartigen Gitarristen Jeffrey James konnte dabei Mr. Hooker Junior die rund 100.000 Besucher begeistern, was weltweit für Anerkennung sorgte.

John Lee Hooker Jr. entstammt der musikalisch hochbegabten Sippe aus Detroit, die vom legendären Großvater Will Moore über den berühmten Vater John Lee Hooker ("The Healer", "Boom Boom") bis hin zu den erfolgreichen Geschwistern Zakiya und Robert sowie Cousin Archie reicht.

Bereits mit acht Jahren trat er im Radio auf und wusste, dass er den selben Weg wie sein Vater gehen würde. Mit 16 stand er auf der Bühne des Fox-Theaters in Detroit und kaum 18 Jahre alt erschien seine erste Platte bei ABC Records.

Anschließend ging es in die große amerikanische Welt hinaus, von Alaska bis New Orleans wurde John Jr. bei allen bedeutenden Bluesfestivals gefeiert.

Er spielte mit den besten der arrivierten Blueslegenden wie Bo Diddley, Charlie Musselwhite, Luther Tucker, Deacon Jones, Elvin Bishop und natürlich mit seinem Dad John Lee Hooker und der Coast To Coast Blues Band, bei der er häufig der Star war.

In seinen Songs ist oft ein gehöriger Schuss bissiger Sozialkritik zu hören was an Johnny Guitar Watson erinnert. Jener hatte einen großen Einfluss auf John Junior‘s Musik, ebenso wie Big Mama Thornton, Jimmy Reed, Jimi Hendrix und die beiden Kings, B.B. und Albert.

Um seine eigene Stimme zu finden vermied er es, den großen Vater John Lee zu imitieren. John Jr. beschreibt das Rezept für seine Musik mit "zwei Teile R&B, ein Teil Jazz und ein fetter Teil 'down home blues'". Damit fesselt er sein Publikum, dass er häufig animiert aktiv mitzusingen und zu tanzen.

Sein 2004 veröffentlichtes Album "Blues with a Vengeance" (Kent Records) wurde bei den California Music Awards (vormals BAMMYS genannt) und den renommierten W.C. Handy Awards als bestes Blues Album des Jahres ausgezeichnet und die Bay Area Blues Society ehrte den Musiker als besten Comeback-Künstler des Jahres 2004. Ferner wurde das Album gleich doppelt für den Grammy nominiert (bestes Blues Album und bester Blues Sänger).

Sein Studio-Album "All Odds Against Me" (Steppin' Stone Records / Jazzhaus Records; 2008) war in der Kategorie "Best Traditional Blues Album" 4 Jahre später erneut für den Grammy Award nominiert.

Aktuell präsentiert John Lee Hooker Jr. mit seiner Band seine brandneue CD "Testify". Ein Mix aus traditionellen Blues und Gospelklängen aus eigener Feder, wobei er bei seinen "Predigten" nichts von seinem sozialkritischen Biss verloren hat.

Das Publikum in Wallungen und zum Tanzen zu bringen, steht für ihn nach wie vor an vorderster Stelle, so wie er es einst selbst als kleiner Junge in der Kirche seiner Gemeinde gelernt hat.

Quelle: Fabulous Germany Concerts