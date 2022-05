Jetzt Tickets gewinnen: Hamburg Harley Days sind zurück!

Auf über 40.000 m2 bietet die Fläche am Hamburger Großmarkt unweit des Hafens und der Reeperbahn alles, was das Bikerherz begehrt. Das Motto "Mehr Bike. Mehr Style. Mehr Harley!" verdeutlicht, dass das Eventkonzept mit einigen Neuerungen aufwartet und den Gästen noch mehr authentischen Harley-Lifestyle bieten wird.

Nach zwei Jahren Zwangspause ist es wieder soweit: Die Hamburg Harley Days 2022 laden zu einem einzigartigen Wochenende in der Elbmetropole ein. Das Special Event findet ohne Einschränlungen mit vielen neuen Themen-Arealen, spektakulären Musik-Acts und einer großen Parade durch Hamburg statt.

Motorräder, Zubehör und Fashion sowie eine gemütliche Event-Atmosphäre macht das Wochenende zum Muss für alle Zweirad-Fans.

Neu im Programm ist etwa die stylische Bike-Ausstellung "Legends of Harley", ebenso ein Coffee-Green – ein Chillout-Rasen mit ausgelassener Atmosphäre, um sich bei einem kühlen Getränk auszutauschen. Die neuesten Harley-Davidson-Modelle können bei einer Probefahrt getestet werden.

Auch das Live-Programm kann sich sehen lassen: Als Headliner auf der Harley Stage werden die Gäste Marco Mendoza und Jimmy Cornett & The Deadmen erleben.

Der US-amerikanische Rockmusiker Marco Mendoza ist als legendärer Bassspieler und Sänger bekannt, der bereits für Bands wie Whitesnake, Thin Lizzy oder The Dead Daisies spielte. Am Freitagabend wird er die Harley Stage im Village am Großmarkt rocken.

Jimmy Cornett and the Deadmen bringen am Samstagabend Southern Rock auf die Bühne, mit elektrischem Blues zu einem neuen, brodelnden Sound vermengt. Bei den Harley Days sicher mit dabei: das aktuelle Album "Northern Lights"!

Am Samstag werden Custom-Fans bei der Ride-In Bike Show die schönsten umgebauten Maschinen präsentiert. Diese werden von einer fachkundigen Jury bewertet und bei einer offiziellen Siegerehrung preisgekrönt.

Zum Abschluss folgt das Highlight des Wochenendes: die große Parade am Sonntag, die sich durch die szenische Kulisse des Hamburger Hafens begibt.

Erstmals müssen Gäste für das Großevent Tickets kaufen: Ein Tagesticket kostet 10 Euro, das Wochenendticket 18 Euro. Der Sonntag ist for free, auch Besucher unter 18 Jahren zahlen keinen Eintritt. Die Besucher mit Bike haben die Chance, zu ihrem Eintrittsticket direkt einen bewachten Safe Bike Parking Platz direkt mitzubuchen.