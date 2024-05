Jetzt anmelden: Windjammer-Segelparade bei der KiWo 2024

"Mittendrin statt nur dabei" heißt es dabei für private Seglerinnen und Segler. Diese sind eingeladen, sich mit ihren Sportbooten direkt in die Parade einzureihen und Teil des maritimen Spektakels am 29. Juni zu werden.

Eine Anmeldung zur Windjammer-Segelparade ist bis Montag, 15. Mai, online möglich. Das Anmeldeformular ist online unter kielerwoche.de/captainshandbook zu finden. Die Teilnahmezahl ist auf 60 Schiffe begrenzt.

Teilnehmen können Sportboote mit einer Länge von mindestens zehn Metern, die einen Innenborder besitzen und eine Geschwindigkeit von vier Knoten halten können. Außerdem muss ein UKW-Sprechfunkgerät an Bord

sein, ein Versicherungsnachweis muss vorliegen. Während der Parade müssen zwei Skipper mit dem Sportbootführerschein See an Bord sein.

Für allgemeine Informationen zum Verhalten und zum Thema Sicherheit wird es vorab ein verpflichtendes Briefing des Hafenamtes und der Wasserschutzpolizei geben. Die Termine hierzu werden nach dem Ablauf der Anmeldefrist bekanntgegeben.

Quelle: LH Kiel