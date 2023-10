Israels R'n'B-Queen kommt nach Kiel

Wann? Mittwoch, 25. Oktober 2023, ab 20.00 Uhr Wo? Hansa48 Eintritt: ab 17,80 Euro Tickets: über tixforgigs.com

Die israelische Songwriterin, Produzentin und Sängerin J.Lamotta kommt für ihre Europa-Tour für sechs Termine vom 21. bis 27. Oktober 2023 nach Deutschland. Zusammen mit ihrer 5-köpfigen Band, hat die in Tel Aviv beheimatete J.Lamotta modernen und groovigen R`n`B-Sound im Gepäck. Zu hören ist sie am 25. Oktober 2023 im Hansa48 in Kiel.

Jazz, Soul, Hip-Hop – auf Englisch und hebräisch!

Die Liebe zum Jazz und zur Soul-Musik entdeckte J.Lamotta bereits mit Gesangs- und Klavierkursen während der High School-Zeit und dem Jazzgesang-Studium am Konservatorium in Tel Aviv.

Mittlerweile hat sie mehrere Alben veröffentlicht und tourt durch Europa und die Welt. Besonders in Japan trifft man die Musikerin regelmäßig an, unter anderem im legendären Blue Note Jazzclub in Tokio. 2014 zog Lamotta nach Berlin. Dort gründete sie ihr erste Band und hier erschienen auch ihre ersten Werke.

Trotz der immensen Bedeutung und dem Einfluss, den Berlin als Kreativhotspot hatte, beschloss Lamotta im März 2021 zurück nach Tel Aviv zu ziehen und schlug dort einen neuen Weg ein. Sie veröffentlichte ihr allererstes Album in ihrer Muttersprache Hebräisch. Und auch wenn vielen Leuten die hebräische Sprache hier zu Lande nicht geläufig ist, entführt J.Lamotta mit ihrem samplebasierten Sound dennoch auch international ihr Publikum in andere Sphären.

Nicht zuletzt ihre große Hörerschaft auf Spotify (150.000 monatliche Hörer) demonstrieren, dass J.Lamotta auch mit ihren neuen Klangbildern zu überzeugen weiß.

Auf Tour durch die ganze Republik