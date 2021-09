Island im Massentourismus: Kinofilm feiert Premiere

Wann? Donnerstag, 7. Oktober 2021, 20.30 Uhr & Montag, 11. Oktober 2021, 18.00 Uhr Wo? Studio Filmtheater Kiel Tickets: erhältlich auf studio-filmtheater.de Preise: Erwachsene 9,- Euro; Schüler/Studierende 7,50 Euro; Kinder 6,- Euro

Umweltschutz, Massentourismus, Arbeitsplätze – die im Film angeschnittenen Themen sind präsenter denn je.

Die Filmemacher Carlos Viering, Tom Köhn und Niklas Christensen schauen sich im Detail an, wo die Vor- und Nachteile des Tourismus in Island liegen und führen Interviews mit Experten und Einheimischen, die die Sonnen- und Schattenseiten erleben.

Island profitiert stark vom Tourismus. Bekannt wurde die Inselnation durch den Ausbruch des Eyjafjallajökull im Jahre 2010 und erlebt seit Jahren einen Besucherboom. Doch dafür zahlen viele Isländer einen hohen Preis.

Die Heimat tausender Menschen verändert sich drastisch. Natur wird zerstört und die sonst so idyllischen und einsamen Regionen von tausenden Touristen überrannt.

Der Film zeigt beeindruckende Naturbilder, nachdenkliche Interviews mit Anwohnern und Experten und nimmt den Besucher mit auf eine Reise auf der Suche nach der unberührten Natur.

Die Dokumentation feiert am Donnerstag, 7. Oktober 2021, im Studio Filmtheater Kiel Premiere und wird danach in ausgewählten Kinos in ganz Deutschland gezeigt. Auch Veröffentlichungen auf Blu-Ray, DVD und im Internet sind geplant.

Quelle: Hotspot-Film