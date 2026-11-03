Was erwartet euch bei diesem Konzert?

Bad Penny präsentiert eine einzigartige Show, die keltische Tradition mit norddeutscher Seele verbindet. Klassiker wie "Whiskey in the Jar" und "Loch Lomond" erklingen in neuem Gewand, rau, ehrlich und voller Leidenschaft. Die Band vereint Drums, Bass, Keyboard, Violine, Gitarre und Akkordeon zu einem kraftvollen Sound. Eindrucksvolle Videos nehmen euch mit auf eine visuelle Reise durch mystische Highlands und raue Küstenlandschaften.

Wer steht hinter Bad Penny?

Die Musiker sind echte Nordmänner aus alten Kapitänsfamilien, in denen Plattdeutsch gesprochen wurde und das Meer zum Leben gehörte. Frontmann Ola Van Sanders verleiht der Band mit seiner unverwechselbaren Stimme eine besondere Note. Ihr Folkrock ist tief verwurzelt in Tradition und durchzogen von urbaner Virtuosität, eine perfekte Brücke zwischen rauer See und keltischer Mystik.

Warum ist diese Show besonders?

"Irish Scottish Wiehnacht" verbindet norddeutsches Seemannsgarn mit keltischen Klängen, eine musikalische Begegnung, die es so nur selten gibt. Die großen Hymnen der irisch-schottischen Tradition sind weltweit bekannt und untrennbar mit der Weihnachtszeit verbunden. Bad Penny interpretiert sie mit rauer Seele und ehrlicher Leidenschaft, die jeden Moment authentisch macht. Diese Show berührt Herz und Seele gleichermaßen.

Seid ihr bereit für ein unvergessliches Konzerterlebnis? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele weitere kulturelle Highlights für euch bereit.