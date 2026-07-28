Internet beim Umzug in Kiel: Vertrag mitnehmen oder Anbieter wechseln?

Was passiert beim Umzug mit dem bestehenden Internetvertrag? Grundsätzlich zieht der Internetvertrag mit um. Nach § 60 des Telekommunikationsgesetzes muss der Anbieter die vereinbarte Leistung am neuen Wohnort genauso erbringen wie bisher, sofern er sie dort anbietet. Laufzeit und Konditionen bleiben unverändert, eine neue 24-monatige Bindung darf also nicht einfach in Gang gesetzt werden. Für den Aufwand des Umzugs darf der Anbieter eine Gebühr verlangen. Diese darf jedoch nicht höher ausfallen als der Preis für einen komplett neuen Anschluss. Kann der Anbieter am neuen Standort gar nicht liefern oder nur eine langsamere Verbindung bereitstellen, greift ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von einem Monat. Damit sind die Rechte von Telefon- und Internetkunden beim Umzug klar geregelt und schützen vor überraschenden Kosten oder einer ungewollten Vertragsverlängerung.

Gut zu wissen: Ein Umzug allein berechtigt nicht automatisch zur vorzeitigen Kündigung. Erst wenn der Anbieter am neuen Wohnort tatsächlich nicht liefern kann, entsteht ein Sonderkündigungsrecht.

Wann lohnt es sich, den Vertrag mitzunehmen? Die Mitnahme ist häufig die bequemste und in vielen Fällen auch die sinnvollste Lösung. Sie lohnt sich besonders, wenn folgende Punkte zutreffen: Geschwindigkeit und Preis des aktuellen Tarifs passen weiterhin

des aktuellen Tarifs passen weiterhin der Anbieter ist an der neuen Adresse verfügbar

die Restlaufzeit des Vertrags ist noch lang

die vertraute Festnetznummer soll erhalten bleiben, was innerhalb desselben Ortsnetzes klappt Wer innerhalb Kiels umzieht, etwa von Gaarden nach Wik oder von Ellerbek nach Suchsdorf, bleibt meist im gleichen Ortsnetz und darf die Rufnummer behalten. Wichtig ist nur, den Umzug rechtzeitig zu melden, damit der Anschluss pünktlich zum Einzug bereitsteht. Wann ist ein Anbieterwechsel die bessere Wahl? Ein Umzug ist oft ein guter Anlass, den bestehenden Tarif zu überdenken. Ein Wechsel bietet sich an, wenn der alte Vertrag ohnehin bald ausläuft, die bisherige Leitung zu langsam geworden ist oder an der neuen Adresse schnelleres Glasfaser verfügbar ist. Gerade Neukunden profitieren oft von Aktionspreisen und sparen den Bereitstellungspreis. Bei vielen Anbietern lässt sich der Internetvertrag wechseln, ohne dass eigener Aufwand entsteht, weil der neue Anbieter die Kündigung beim alten Vertrag übernimmt und die Umschaltung koordiniert. So bleiben teure Doppelzahlungen aus und die Versorgung läuft möglichst nahtlos weiter. In Kiel kommt hinzu, dass der Glasfaserausbau in vielen Stadtteilen voranschreitet. Wo vor einigen Jahren nur DSL verfügbar war, sind heute oft Gigabit-Anschlüsse buchbar. Ein Umzug ist deshalb ein guter Anlass, das eigene Tempo neu zu bewerten. Wie viel Bandbreite wirklich nötig ist, hängt stark vom Alltag ab, denn Homeoffice, Streaming und ein vernetztes Zuhause treiben den Datenbedarf immer weiter nach oben.

Ein Router auf einem Tisch, © unplash.com / Compare Fibre