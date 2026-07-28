Internet beim Umzug in Kiel: Vertrag mitnehmen oder Anbieter wechseln?
Ratgeber Wohnen, Haus & Garten
Ein Umzug in Kiel bringt viele organisatorische Aufgaben mit sich und längst nicht alle betreffen das Packen der Kartons. Neben Ummeldung, Nachsendeauftrag und Renovierung stellt sich früher oder später die Frage nach dem Internet. Sollte man den bestehenden Vertrag an die neue Adresse mitnehmen oder lohnt sich der Wechsel zu einem anderen Anbieter? Wer die wichtigsten Regeln kennt, spart Geld und vermeidet eine längere Zeit ohne Anschluss im neuen Zuhause.
Was passiert beim Umzug mit dem bestehenden Internetvertrag?
Grundsätzlich zieht der Internetvertrag mit um. Nach § 60 des Telekommunikationsgesetzes muss der Anbieter die vereinbarte Leistung am neuen Wohnort genauso erbringen wie bisher, sofern er sie dort anbietet. Laufzeit und Konditionen bleiben unverändert, eine neue 24-monatige Bindung darf also nicht einfach in Gang gesetzt werden.
Für den Aufwand des Umzugs darf der Anbieter eine Gebühr verlangen. Diese darf jedoch nicht höher ausfallen als der Preis für einen komplett neuen Anschluss. Kann der Anbieter am neuen Standort gar nicht liefern oder nur eine langsamere Verbindung bereitstellen, greift ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von einem Monat.
Damit sind die Rechte von Telefon- und Internetkunden beim Umzug klar geregelt und schützen vor überraschenden Kosten oder einer ungewollten Vertragsverlängerung.
Gut zu wissen: Ein Umzug allein berechtigt nicht automatisch zur vorzeitigen Kündigung. Erst wenn der Anbieter am neuen Wohnort tatsächlich nicht liefern kann, entsteht ein Sonderkündigungsrecht.
Wann lohnt es sich, den Vertrag mitzunehmen?
Die Mitnahme ist häufig die bequemste und in vielen Fällen auch die sinnvollste Lösung. Sie lohnt sich besonders, wenn folgende Punkte zutreffen:
- Geschwindigkeit und Preis des aktuellen Tarifs passen weiterhin
- der Anbieter ist an der neuen Adresse verfügbar
- die Restlaufzeit des Vertrags ist noch lang
- die vertraute Festnetznummer soll erhalten bleiben, was innerhalb desselben Ortsnetzes klappt
Wer innerhalb Kiels umzieht, etwa von Gaarden nach Wik oder von Ellerbek nach Suchsdorf, bleibt meist im gleichen Ortsnetz und darf die Rufnummer behalten. Wichtig ist nur, den Umzug rechtzeitig zu melden, damit der Anschluss pünktlich zum Einzug bereitsteht.
Wann ist ein Anbieterwechsel die bessere Wahl?
Ein Umzug ist oft ein guter Anlass, den bestehenden Tarif zu überdenken. Ein Wechsel bietet sich an, wenn der alte Vertrag ohnehin bald ausläuft, die bisherige Leitung zu langsam geworden ist oder an der neuen Adresse schnelleres Glasfaser verfügbar ist. Gerade Neukunden profitieren oft von Aktionspreisen und sparen den Bereitstellungspreis. Bei vielen Anbietern lässt sich der Internetvertrag wechseln, ohne dass eigener Aufwand entsteht, weil der neue Anbieter die Kündigung beim alten Vertrag übernimmt und die Umschaltung koordiniert. So bleiben teure Doppelzahlungen aus und die Versorgung läuft möglichst nahtlos weiter.
In Kiel kommt hinzu, dass der Glasfaserausbau in vielen Stadtteilen voranschreitet. Wo vor einigen Jahren nur DSL verfügbar war, sind heute oft Gigabit-Anschlüsse buchbar. Ein Umzug ist deshalb ein guter Anlass, das eigene Tempo neu zu bewerten. Wie viel Bandbreite wirklich nötig ist, hängt stark vom Alltag ab, denn Homeoffice, Streaming und ein vernetztes Zuhause treiben den Datenbedarf immer weiter nach oben.
Wie prüfe ich die Verfügbarkeit an der neuen Adresse?
Bevor die Entscheidung fällt, sollte die Verfügbarkeit am neuen Wohnort geklärt sein. Denn nicht jede Technologie liegt an jeder Kieler Adresse. Ob Glasfaser, Kabel oder DSL vorhanden ist, lässt sich adressgenau im Breitbandatlas der Bundesnetzagentur nachschlagen. Ergänzend zeigt die Verfügbarkeitsprüfung der einzelnen Anbieter, welcher Tarif konkret buchbar ist. Auch ein kurzer Draht zum Vormieter oder zur Hausverwaltung lohnt sich, denn oft ist bereits ein Anschluss vorhanden.
Welche Fristen und Schritte sind beim Umzug wichtig?
Beim Internet entscheidet vor allem das Timing darüber, ob der Wohnungswechsel ohne Pause gelingt. Als Faustregel gilt, den Anbieter etwa vier bis sechs Wochen vor dem Umzugstermin zu informieren. Bei einem Anbieterwechsel oder einem Glasfaser-Neuanschluss darf es gern noch etwas früher sein. Diese Schritte gehören dazu:
- Umzugstermin und neue Adresse frühzeitig an den Anbieter melden
- Verfügbarkeit und Wunschtarif am neuen Wohnort prüfen
- bei Bedarf Sonderkündigungsrecht oder regulären Wechsel klären
- einen Schalttermin für die neue Wohnung vereinbaren
- Router und Zugangsdaten bereithalten, damit es am Einzugstag direkt losgeht
Klappt die Umschaltung nicht rechtzeitig und fällt die Verbindung länger als einen Werktag komplett aus, stehen Verbraucherinnen und Verbrauchern übrigens Entschädigungsansprüche zu.
Wie gelingt der Umzug in Kiel ohne Internetpause?
Ob mitnehmen oder wechseln hängt am Ende vom eigenen Vertrag, der Verfügbarkeit und den Ansprüchen an Tempo und Preis ab. Wer mit seinem Tarif zufrieden ist und ihn am neuen Wohnort weiter nutzen kann, ist mit der Mitnahme meist am besten beraten. Wer dagegen mehr Geschwindigkeit oder einen günstigeren Preis sucht, kann den Umzug für einen Tarifwechsel nutzen.
Entscheidend ist ein gewisser Vorlauf. Wer früh plant, die Verfügbarkeit prüft und die Fristen im Blick behält, ist schon am ersten Tag in der neuen Wohnung online. Und wer beim Umzug ohnehin die Verträge sortiert, sollte auch weitere laufende Kosten im Blick behalten. Gerade beim Strom lohnt es sich zu wissen, worauf Verbraucher beim Vergleich 2026 achten sollten.