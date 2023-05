Marine, Meer, Museumtag in Kiel

Stadtmuseum Warleberger Hof

Im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, startet um 11.30 Uhr die spannende Architekturführung der Kunsthistorikerin Sonja Heinz durch die Ausstellung "Kiel wird grüner. Der Wandel des Stadtbildes in den 1920er Jahren".

Wer es interaktiv mag, kann um 14.00, 15.00 und 16.00 Uhr teilnehmen an einer Kurzführung für Familien durch "Die Zebras. Ein Jahrhundert Handball" mit der Museumspädagogin Susanne Mohr und anschließenden kleinen Theatereinlagen des Improvisationstheaters "Improsprotten". Das Publikum wählt Exponate aus, zu denen die Improgruppe spontane Kurztheaterstücke vorträgt.

Weitere Informationen unter kiel.de.

Schifffahrtsmuseum Fischhalle

Unter dem Motto "Kiels Liebe zum Meer" führt Ernst Mühlenbrink um 10.00, 11.00, 12.00 und 13.00 Uhr durch die Dauerausstellung "Marine, Werften, Segelsport – die Geschichte der Hafenstadt Kiel" im Schifffahrtsmuseum Fischhalle, Wall 65.

Die Führungen dauern etwa 30 Minuten und geben Einblicke in die Geschichte Kiels als facettenreicher Hafen-, Werften und Marinestandort, aber auch als Stadt des Segelsports. Die Besucher:innen erwartet also große Geschichte, klein und knackig verpackt.

Es folgt um 14.30 Uhr die einstündige Sonntagsführung durch die Dauerausstellung mit der Kunsthistorikerin Sonja Heinz.

Wer sich für Marine, Technik und U-Boote begeistert, wird um 15.30 und 16.30 Uhr bei der Themenführung "Kommando unter Wasser: U-Boote" mit dem Historiker Alexander Patt auf ihre/seine Kosten kommen.

Diese Führung beleuchtet nicht nur, woher der Mythos U-Boot kommt, sondern auch anhand ausgewählter Exponate die technische Entwicklung, den Einsatz in zwei Weltkriegen und die historische Bedeutung der Unterseeboote in der Marinestrategie und Rüstungspolitik bis in die Gegenwart.

Über Wasser gibt es um 10.30 und 13.30 Uhr die Möglichkeit, mit dem historischen Motorschiff "Stadt Kiel" von dessen Anleger am Seegarten aus in etwa 30 Minuten lustiger Seefahrt zum Anleger Dietrichsdorf hinüberzufahren und sich dort die Howaldtsche Metallgießerei anzuschauen.

Rückfahrt von Dietrichsdorf zum Anleger Seegarten ist um 13.30 und 15.30 Uhr.

Außerdem ist von 11.15 bis 12.15 Uhr und von 14.15 bis 15.15 Uhr ein Open Ship am Anleger in Dietrichsdorf geplant.

An Bord ist die Bordstation geöffnet und bietet Getränke und Snacks an.

Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei

Das Howaldtsche Metallgießerei, Grenzstraße 1, ist am Sonntag von 10.00 bis 18 Uhr geöffnet und bietet Einblicke in die Kieler Werftgeschichte – sowohl als erhaltene historische Arbeitsstätte wie auch als Ausstellungsort für alte Werftfotos der Howaldtswerke.

Zudem vermittelt das Industriemuseum "Brandheißes Wissen", diesen Titel tragen die Gussvorführungen um 11.15 und 14.15 Uhr – passend zum Fahrplan der MS "Stadt Kiel".

Alle Veranstaltungen des Stadt- und Schifffahrtsmuseums am internationalen Museumstag sind kostenfrei.

Weitere Informationen unter kiel.de oder museumstag.de.

Stadtgalerie Kiel

Die Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayk-Straße 31, präsentiert am Museumstag um 11.30 Uhr eine Sonderführung durch ihre Ausstellung "Tourismus. Let’s do it all!", die an diesem Tag zu Ende geht.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen unter kiel.de.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel, Pressereferat