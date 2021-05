Wann? Freitag, 24. September 2021, Einlass 19.00, Beginn 20.00 Uhr Wo? Räucherei in Kiel Eintritt: 29,90 Euro zzgl. Gebühren, Abendkasse: 35,- Euro Tickets: Hier direkt Tickets bestellen oder über die Konzertkasse Streiber, das Ticket-Center im Citti Park Kiel und bei der AWO-Kiel

Die Blues Festivals der letzten Jahre waren stets restlos ausverkauft und somit äußerst beliebt, so dass sich die Veranstalter gegen eine Absage und für eine Verschiebung dieses Blues Highlights entschieden hat.

Das Programm muss allerdings komplett geändert werden, da für den neuen Termin keiner der ursprünglich geplanten Künstler zur Verfügung steht. Dennoch ist es gelungen ein äußerst attraktives Programm zusammen zustellen.

Mit der 80jährigen Musik-Legende Chris Farlowe aus England, der sich auf seine Abschiedstour begibt, der legendären Hamburg Blues Band mit dem englischen Edel-Gitarristen Krissy Matthews als Special Guest und dem deutschen Blues-König Abi Wallenstein, der mittlerweile auch schon 75 Jahre alt ist und vor 55 Jahren den Blues nach Hamburg gebracht hat, hat das 23. Int. Kieler Blues Festival gleich 3 legendäre Top-Acts für diese Corona bedingte Festivals-Neuauflage aufzubieten! Mit Sicherheit ein Künstler Line-up, das jedes Blues-Herz höher schlagen lässt.

Dieser neue Termin in der "Räucherei" ist nun auch so angelegt, dass er noch mit gewissen Corona-Auflagen durchgeführt werden kann, z.B. überwiegend Sitzplätze (ca. 60 % bis 70 %), Einhaltung aller Hygienevorschriften, Maskenpflicht (sofern notwendig) und Nachverfolgbarkeit aller Besucher durch Adresserfassung. Außerdem sollte bis dahin eine weitgehende Eindämmung der Virus-Pandemie u.a. durch die Impf-Kampagnen und andere Maßnahmen erreicht worden sein. Aber natürlich ist eine wirtschaftliche Durchführung mit Abstandsregeln und ausschließlich Sitzplätzen nicht zu erreichen, so dass gekaufte Karten in einem solchen Fall rückabgewickelt werden. Es gibt dann das Geld zurück. Gutscheine werden nicht ausgegeben.

Sämtliche Tickets behalten für den 24. September 2021 ihre Gültigkeit, können aber auch dort, wo sie gekauft worden sind zurückgegeben werden.

Das traditionelle und beliebte Internationale Kieler Blues Festival besticht in der Neuauflage auch noch nach 23 Jahren mit einem absolut hochkarätigen Line-up! Fans und Freunde des Blues dürfen sich wieder im Rahmen des sorgfältig ausgewählten Programms auf würdige Vertreter dieses facettenreichen Genres freuen.

Chris Farlowe:

Die Stimme von Chris Farlowe erregte erstmals Mitte der Sechziger Aufmerksamkeit, als er mit dem von Mick Jagger & Keith Richards produzierten Rolling Stones Song "Out Of Time", Platz 1 sämtlicher Hitparaden in Europa eroberte.

Der allseits bekannte "Blues-Pavarotti" (Good Times) war Sänger der Progressiv-Giganten Atomic Rooster und Colosseum deren Doppelalbum "Colosseum Live" auch heute noch getrost als Juwel der Rockgeschichte bezeichnen kann. 1982 holte ihn Jimmy Page (Led Zeppelin) für die Filmusik zu dem Charles Bronson Film "Death Wish II" & und zu dessen Soloalbum "Outrider".

Seit Mitte der 80er ist Chris mit eigener Band auf Tour, übernimmt jedoch immer wieder gerne Gastangebote bei anderen Formationen an – u.a. bei Van Morrison, den R&B Allstars und vom Ex-Bandkumpel Clem Clempson. 1994 war Chris Farlowe Teil des groß angelegten Colosseum Comebacks bis zum Abschiedskonzert der Supergroup um Jon Hiseman im Februar 2015 im legendären Shepherd's Bush Empire in London. Als R&B Entertainer alter Schule versteht er es wie kein anderer Delta, Opera und New Orleans Scatgesang zu kombinieren.

Hamburg Blues Band:

38 Jahre St. Pauli Blues! Seit fast 4 Jahrzehnten touren fünf Typen durch überfüllte Clubs, die mit zum Besten gehören, was die europäische Bluesszene zu bieten hat. Die Hamburg Blues Band steht für intensiven, clever arrangierten und live umwerfenden Roots Blues der regelmäßig Puristen ins mentale Wanken bringt. Denn die Truppe um den oft mit Joe Cocker verglichenen Sänger Gert Lange, vermengt brettharten Gitarren-Bluesrock so spielfreudig wie traditionsbewusst mit Soul, Psychedelic, Rhythm & Blues, Boogie & sogar Ausflüge in Jazz Gefilde.

1982 gründeten der Hamburger Sänger und der englische Saxophonist DickHeckstall-Smith im legendären Hamburger "Onkel Pö" spontan nach einer Mitternachts Session die Hamburg Blues Band. "Dick Heckstall-Smith war unser Schlüssel zur britischen Bluesszene, unsere Brit-Blues-Connection". "Er war für uns das, was Alexis Korner für die Stones & viele andere war." so Lange heute. Daher verwundert es nicht, das die Band über die Jahre dann auch mit den Stars der Szene auf Tour war: Jack Bruce, Chris Farlowe, Mike Harrison, Arthur Brown und Gitarrenheroen wie Clem Clempson und Miller Anderson zu Bandmitgliedern wurden.

"Wir hatten darüber hinaus das große Glück, dass DickHeckstall-Smith vor seinem Tod uns noch mit der Texter-Legende Pete Brown (Cream) zusammen brachte, der bis heute unsere Texte schreibt und auch ein weiterer gern gesehener Gast auf unseren Tourneen ist". Hamburgs renommierter Blues/Rock Shouter Gert Lange, Stimme diverser Werbespots (u.a. Carlsberg Bier) sowie dem Titelsong des mit dem deutschen Filmpreises in Gold ausgezeichneten Roadmovies "Burning Life" und die famose Rhythmustruppe, Bassist Reggie Worthy (Ike & Tina Turner, Eric Burdon, Stoppok) und Trommler Eddie Filipp (Inga Rumpf, Sweet, Clem Clempson Band), eine verschworene Bande, die mit einer konsequenter Durchschlagskraft arbeitet, ergänzt durch ihre Fähigkeit, Dynamik auf Abruf zu steuern und mit perfektem Harmoniegesang zu würzen.

Unter dem Motto "Friends For A LIVEtime VOL.II", so der Titel der neuen CD, ist die Hamburg Blues Band mit Freunden und Weggefährten nun auf großer Tour.

Krissy Matthews:

Namen wie Jimi Hendrix, Muddy Waters, Eric Clapton, Jeff Beck, Johnny Winter, Rory Gallagher oder auch Pete Townsend fallen, wenn von dem erst 26 Jahre alten Krissy Matthews die Rede ist. Sie alle sollen Pate für den Gitarren-Stil des jungen Ausnahme Gitarristen gestanden haben und in der Tat ist das Spiel von Matthews alles andere als eindimensional. Mal klingt er frisch und rau, dann wieder schräg und wild.

Schon als Dreijähriger stand er zum ersten Mal auf der Bühne, im Alter von acht Jahren bekam er seine erste Gitarre und als Elfjähriger wurde er vom Blues erfasst. Ein Jahr später traf er John Mayall bei einem Auftritt in Norwegen, und der Gottvater des weißen Blues zögerte nicht lange und nahm den Zwölfjährigen mit auf die Bühne. Musiker-Kollegen, Kritiker sowie Presse sind voll des Lobes; "This guy is the real deal" (Beth Hart), "Oh boy, this kid can play" (Hubert Sumlin).

In Kiel ist er kein Unbekannter mehr, gastierte er doch schon einmal in der "Räucherei" im Rahmen der "Guitar Heroes Festival" Reihe 2016.

Abi Wallenstein:

Mit Abi Wallenstein kommt eine echte Legende, einer der renommiertesten Bluesmusiker Europas und der unumstritten bekannteste Blues-Artist Deutschlands. Seit mittlerweile über 50 Jahren on the road, erreicht Abi gerade im hohen Alter (wird in diesem Jahr immerhin schon 72 Jahre alt) nochmals den Gipfel des Blues Olymps und feierte mit seinen letzten drei Alben herausragende Erfolge.

Zwei seiner in den letzten Jahren produzierten CDs ("Step InTime" und "Blues Culture") wurden jeweils mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik prämiert und Abi errang beim German Blues Award vier Mal in Folge (2011 bis 2014) den ersten Platz in der Kategorie "Best Blues Solist/Vocalist". Schließlich wurde er beim Lahnstein Blues Festival am 26. September 2015 mit dem renommiertem Blues Louis Preis ausgezeichnet (benannt nach Louis Armstrong).

