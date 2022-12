25. Int. Jump and Race Masters in Kiel

Wann? 4. und 5. Februar 2023 Wo? Wunderino Arena Kiel Tickets: online unter jump-and-race.de erhältlich Preis: ab 39,99 Euro; Kinder bis 14 Jahre ab 28,99 Euro

JUMP & RACE feiert Jubiläum und lädt dazu nur die allerbesten Stars nach Kiel ein. Es wird ein Treffen der Giganten, das es so noch nicht gegeben hat und vielleicht auch nie wieder geben wird!

Das Motto lautet diesmal: 1 Mega-Event – 2 Show-Tage – 3 Monster-Disziplinen! Draußen wird es langsam kalt, beim JUMP & RACE wird es richtig heiß!

Erlebt die weltbesten Freestyler, atemberaubende Stunts, Motoren, Benzin, Adrenalin, spannende Supercross-Rennen, starke Männer, heiße Öfen, Kids-Race, Emotionen pur.

Mit dem 25. Int. JUMP & RACE MASTERS wartet am 4. und 5. Februar 2023 in der Wunderino Arena Kiel ein einzigartiges Familienevent mit unvergesslichen Momenten am Fließband auf Euch – durch die Kooperation mit dem Willer Wald Projekt jetzt erstmals klimafreundlich!

Freestyle – DER WAHNSINN AUF 2 RÄDERN

Ihr möchtet fliegende Motorräder und Menschen sehen? Dann seid ihr beim 25. Int. JUMP & RACE MASTERS genau richtig, denn nur in Kiel gehen die Weltklasse-Freestyler fünf Mal am Abend auf einer der größten mobilen Rampenanlagen Europas an den Start und begeistern mit ihren akrobatischen Sprüngen seit Jahren eine stetig wachsende Fangemeinde.