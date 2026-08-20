Integratives Hofturnier bei Blíkas Herde

Wann? Samstag, 29. August 2026, 13.00 bis 16.00 Uhr Wo? Blíkas Herde, Ekeberg 6, 24891 Struxdorf Eintritt: frei

Heilpädagogischer Ansatz bei Blíkas Herde

Bei "Blíkas Herde" steht die Begegnung zwischen Mensch und Pferd im Mittelpunkt. Der Hof verbindet die Arbeit mit Pferden mit einem heilpädagogischen Ansatz, der weit über das reine Reiten hinausgeht. Umgang mit den Tieren, Bodenarbeit, Versorgung und gemeinsames Arbeiten sind zentrale Bestandteile. Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten lernen dabei, Verantwortung zu übernehmen, Vertrauen aufzubauen und ihre eigenen Stärken zu entdecken.

Das Heilpädagogische Arbeiten mit Pferden ist eine pädagogisch-therapeutische Interventionsform aus dem Bereich "Therapeutisches Reiten". Kinder, Jugendliche und Erwachsene entwickeln über den Einsatz des Pferdes positive psychosoziale Verhaltensweisen sowie emotionale, motorische und kognitive Fähigkeiten weiter. Das Pferd wird zum Partner und wertvollen Bestandteil des Beziehungsdreiecks Klient – Pferd – Reittherapeut.

Die Teilnehmenden lernen neben dem Reiten auch die Sprache der Pferde kennen, um empathisch zu handeln und zu kommunizieren. Diese Interaktion lässt sich oft unmittelbar auf Situationen aus dem persönlichen Alltag übertragen. Für die Klientinnen und Klienten ist die Arbeit mit dem Pferd ihr Hobby, nicht Therapie – die Freude am gemeinsamen Tun steht im Vordergrund.

Für wen ist das Angebot geeignet?

Das Angebot richtet sich besonders an Menschen mit speziellem Förderbedarf. Dazu zählen Personen mit Wahrnehmungsauffälligkeiten wie ADS/ADHS, Lern- oder geistigen Einschränkungen sowie sozialen und psychischen Auffälligkeiten. Auch Menschen mit traumatischen Ereignissen, Einschränkungen im Bewegungsapparat oder "Therapiemüdigkeit" gegenüber klassischen Therapien finden hier einen Zugang. Die heilpädagogische Arbeit ermöglicht ganzheitliche Förderung in einem natürlichen, entspannten Umfeld.

Die heilpädagogische Arbeit verfolgt vielfältige Zielsetzungen. Teilnehmende sollen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (wieder-)entdecken und in einer kleinen Gruppe ihren Platz finden. Dadurch entwickeln sie soziale Kompetenzen und verbessern ihre sensorische Integration: Motorik, Koordination und Gleichgewicht profitieren davon. Über die Förderung der Basissinne werden auch kognitive Fähigkeiten wie Sprachverarbeitung, Konzentrationsfähigkeit sowie Lesen, Schreiben und Rechnen gestärkt.

Präsentation beim integrativen Hofturnier

Das Hofturnier bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, das im gemeinsamen Training Erarbeitete in einem besonderen Rahmen zu präsentieren. Neben dem sportlichen Aspekt stehen vor allem die Freude an der gemeinsamen Aktivität und die Zusammenarbeit mit den Pferden im Vordergrund. Die Firma "Dr. Schaette" unterstützt die Veranstaltung als Sponsor mit Sachpreisen.

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