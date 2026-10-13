Wann? Dienstag, 17. November 2026, 19.00 Uhr Wo? Stadtgalerie Eintritt: 15,- Euro, ermäßigt 5,- Euro Tickets: Direkt vor Ort

Was erwartet euch bei IceCry+?

Die Installation verbindet wissenschaftliche Aufnahmen mit elektronischer Kunst. Ihr erlebt Geräusche von schmelzenden Eisbergen, kombiniert mit Schlagzeug und Unterwasserklängen.

Videomaterial vom Alfred Wegener-Institut und dem NOAA-Labor zeigt eindrucksvoll, wie sich CO2 auf Eis auswirkt. Drei Videokanäle und acht Raumklang-Kanäle schaffen ein immersives Erlebnis.

Warum startet Frequenz_ diese Reihe?

Mit Sahara Conditions etabliert Frequenz_ eine neue Veranstaltungsreihe zu sechs audiovisuellen Produktionen. Der Fokus liegt auf den verheerenden Folgen des Klimawandels und seinen existenziellen Auswirkungen.

Die Reihe verbindet Kunst, Wissenschaft und Technik zu einem eindringlichen Statement. IceCry+ bildet den kraftvollen Auftakt dieser wichtigen Initiative.

Wie wird Eis akustisch erfahrbar?

Das Werk macht weinendes Eis nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar. Brechende Eisberge, elektronische Klänge und Live-Perkussion verschmelzen zu einer intensiven Klanglandschaft. Die Künstler erforschen, wie CO2-Zugabe die Geräuschkulisse verändert. So entsteht eine einzigartige Verbindung zwischen Natur und Performance.

Lust auf mehr kulturelle Highlights in Kiel und Umgebung? Diese findet ihr hier: kiel-magazin.de.