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Sahara Conditions: IceCry+

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Wenn Eis weint, klingt es nach Aufbruch und Warnung zugleich. Am Dienstag, 17. November 2026, 19.00 Uhr verwandelt Frequenz_ die Stadtgalerie Kiel in einen audiovisuellen Resonanzraum des Klimawandels. Die Installation IceCry+ macht das Schmelzen der Pole hör- und spürbar.

Mann macht mit zwei Trommeln und Bändern Musik
IceCry, © Olaf Malzahn
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter
Wann? Dienstag, 17. November 2026, 19.00 Uhr
Wo? Stadtgalerie
Eintritt: 15,- Euro, ermäßigt 5,- Euro
Tickets: Direkt vor Ort

Was erwartet euch bei IceCry+?

Die Installation verbindet wissenschaftliche Aufnahmen mit elektronischer Kunst. Ihr erlebt Geräusche von schmelzenden Eisbergen, kombiniert mit Schlagzeug und Unterwasserklängen.

Videomaterial vom Alfred Wegener-Institut und dem NOAA-Labor zeigt eindrucksvoll, wie sich CO2 auf Eis auswirkt. Drei Videokanäle und acht Raumklang-Kanäle schaffen ein immersives Erlebnis.

Warum startet Frequenz_ diese Reihe?

Mit Sahara Conditions etabliert Frequenz_ eine neue Veranstaltungsreihe zu sechs audiovisuellen Produktionen. Der Fokus liegt auf den verheerenden Folgen des Klimawandels und seinen existenziellen Auswirkungen.

Die Reihe verbindet Kunst, Wissenschaft und Technik zu einem eindringlichen Statement. IceCry+ bildet den kraftvollen Auftakt dieser wichtigen Initiative.

Wie wird Eis akustisch erfahrbar?

Das Werk macht weinendes Eis nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar. Brechende Eisberge, elektronische Klänge und Live-Perkussion verschmelzen zu einer intensiven Klanglandschaft. Die Künstler erforschen, wie CO2-Zugabe die Geräuschkulisse verändert. So entsteht eine einzigartige Verbindung zwischen Natur und Performance.

Lust auf mehr kulturelle Highlights in Kiel und Umgebung? Diese findet ihr hier: kiel-magazin.de.

Quelle:  Landeshauptstadt Kiel

Ortsinformationen

Stadtgalerie Kiel
Andreas-Gayk-Straße 31
24103 Kiel
0431/901-3400
 Website
 
 

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