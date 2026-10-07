Innovatives Pilotprojekt im Klärwerk Bülk

Besonderes Verfahren

Planeteers ahmt den natürlichen Prozess der Kalksteinverwitterung nach. CO2 reagiert mit Regenwasser zu Kohlensäure, die wiederum mit Kalkstein zu Hydrogencarbonat umgewandelt wird. Dieser gelöste Kohlenstoff gelangt ins Meer und bleibt dort über 1000 Jahre gespeichert. Die Technologie beschleunigt diesen geologischen Prozess auf wenige Minuten unter kontrollierten Bedingungen.

Das Klärwerk bietet optimale Voraussetzungen für das Pilotprojekt. Bei der Verbrennung von Biogas im Blockheizkraftwerk entsteht direkt verwertbares CO2. Zudem stehen große Mengen gereinigtes Abwasser, ausreichend Fläche und ein bestehender Auslauf zur Ostsee zur Verfügung. Das benötigte Kalkgestein wird aus nahe gelegenen Abbaustätten angeliefert.

Wie wird die Umwelt geschützt?

Das Geomar untersucht wissenschaftlich, ob die Alkalinitätserhöhung messbare Veränderungen in der marinen Umwelt bewirkt. Der Auslauf des Klärwerks weist bereits heute eine erhöhte Alkalinität auf. Durch das Verfahren soll sich dieser Wert um maximal neun Prozent erhöhen. Das Ministerium für Energiewende fördert diese unabhängige Begleitforschung mit.

Professor Andreas Oschlies vom Geomar erklärt: Die Untersuchung der hohen Alkalinität auf die regionale Meeresumwelt ist wissenschaftlich spannend. Die Ergebnisse können wichtige Erkenntnisse für die Forschung zur Alkalinitätserhöhung liefern. Dieser Ansatz könnte künftig beim Ausgleich schwer vermeidbarer Restemissionen eine Rolle spielen. Anfang 2025 erprobte Planeteers breits eine erste Testanlage in Bülk mit einer Kapazität von rund 60 Tonnen CO2 pro Jahr. Aus diesen Erfahrungen entstand die nun geplante zehnfach größere Anlage.

Umweltdezernentin Alke Voß betont: Das Pilotprojekt kann ein weiteres Puzzleteil für ein klimaneutrales Klärwerk Bülk sein. Die Stadt nutzt die Möglichkeiten am Standort und fördert technologieoffen neue Verfahren zum Umweltschutz. Um klimafreundlicher zu werden, müssen Emissionen vermieden und neue Wege gegangen werden.

Warum braucht es solche Innovationen?

Staatssekretär Joschka Knuth erklärt: Um weltweit die Klimaziele zu erreichen, muss die Menschheit zusätzlich CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre entfernen. Dafür braucht es neue Verfahren und Pilotprojekte, in denen sie verantwortungsvoll unter realen Bedingungen erprobt werden. Schleswig-Holstein geht mit solchen Innovationen beim Klimaschutz voran.

Die Landeshauptstadt Kiel stellt die vorhandene Infrastruktur, insbesondere Fläche, CO2 und gereinigtes Abwasser, zur Verfügung. Planeteers erbringt die weiteren Leistungen für die Pilotanlage. Der Kooperationsvertrag regelt die zunächst auf fünf Jahre angelegte Zusammenarbeit. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen liegen vor.

Geschäftsführer Dr. Frank Rattey betont: Klimaschutz wird dann wirksam, wenn aus Technologie konkrete Anwendung wird. Gemeinsam mit der Stadt Kiel schaffen sie die Voraussetzungen dafür. Das Projekt setzt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu skalierbaren Lösungen für die CO2-Speicherung.

Neugierig auf weitere Innovationen aus der Region? Wir von kiel-magazin.de halten euch über spannende Projekte auf dem Laufenden.