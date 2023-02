"Jede dritte Banane ist uns Banane" – nicht in Kiel

Ein Jahr Initiative "Städte gegen Food Waste"

Ob treulose Tomate, drei bedrückte Bananen oder ein ungeliebter Lauch – die bunten Plakate der Initiative "Städte gegen Food Waste" sorgten mit vielfältigen Motiven für einen Farbklecks im letzten Kieler Herbst. Gemüse und Brot beschwerten sich darauf zu Recht über fehlende Wertschätzung: 11 Millionen Tonnen verschwendete Lebensmittel pro Jahr in Deutschland machen deutlich, dass immer noch zu viele genießbare Lebensmittel in der Tonne landen.

Die Landeshauptstadt Kiel hat ein Zero-Waste-Konzept und sich daher im Februar 2022 der Initiative "Städte gegen Food Waste" von Too Good To Go angeschlossen. Die beteiligten zehn Städte Bochum, Bonn, Dresden, Essen, Frankfurt am Main, Kassel, Kiel, Köln, Mainz und Saarbrücken haben sich unter anderem gemeinsam dazu verpflichtet, Informationen zum Thema Lebensmittelverschwendung bereitzustellen.

Das Kieler Umweltschutzamt hat dazu die Seite www.kiel.de/lebensmittelretten veröffentlicht und im Mai 2022 eine Informationsveranstaltung im Rathaus organisiert. Zusätzlich soll von den Kommunen optional entweder Lebensmittelverschwendung präventiv vermieden oder die Umverteilung von übrigen Lebensmitteln unterstützt werden.

Umweltdezernentin Doris Grondke zieht ein positives Resümee nach dem ersten Jahr der Initiative: "Die Gründe für die Entsorgung von noch genießbaren Lebensmitteln im Abfall sind so vielfältig wie die Möglichkeiten des Engagements, dagegen etwas zu tun. Das hat das erste Jahr unserer Teilnahme an der Initiative 'Städte gegen Food Waste' gezeigt."

So haben zum Beispiel 400 Teilnehmer:innen der städtischen Zero-Waste-Haushalts-Challenge viele Tipps und Tricks für den Haushalt geteilt und in der Kieler Woche konnte die korrekte Lagerung von Lebensmitteln mit einem interaktiven Kühlschrank spielerisch ausprobiert werden.

Zusätzlich haben die engagierten Mitarbeiter:innen des Studentenwerks Schleswig-Holstein durch den Zero-Waste-Teller in Mensen eine Möglichkeit gefunden, übrige Gerichte und Beilagen zu vergünstigten Preisen abzugeben. Dank der vielen Ehrenamtlichen bei der Kieler Tafel und dem Foodsharing Verein bekommen Lebensmittel eine zweite Chance.

Als nächstes will das Kieler Zero-Waste-Team die Verschwendung von Lebensmitteln in öffentlichen Einrichtungen und bei Veranstaltungen thematisieren. Als Grundlage sollen zunächst die Abfallmengen in öffentlichen Einrichtungen erfasst werden, damit dann zielgenau Maßnahmen zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen gefunden und etabliert werden können. Bei Veranstaltungen soll die Rettung und Umverteilung von Lebensmitteln zukünftig Standard werden.

Quelle: Lh Kiel